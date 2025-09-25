Egyetlen dolog kellett, hogy Trump elkötelezze magát Ukrajna mellett: Kijev ellentámadásba lendülhet

Trump a közösségi médiában szeptember 23-án azt írta:

Úgy gondolom, Ukrajna az Európai Unió támogatásával képes harcolni és VISSZANYERNI egész Ukrajnát eredeti formájában.

Ez a kijelentés az ENSZ Közgyűlés margóján Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóját követően született.

A Wall Street Journal információi szerint az elnök álláspontjának drámai változása azután következett be, hogy amerikai tisztviselők - köztük Keith Kellogg Ukrajna-különmegbízott és Mike Waltz, az USA nemrég kinevezett ENSZ-nagykövete - tájékoztatták a jelenlegi harctéri helyzetről és egy tervezett ukrán offenzíváról, amely amerikai hírszerzési támogatást igényelne.

A tájékoztatón kiemelték, hogy Oroszország nem tudott jelentős területi nyereséget elérni a több régióban indított nagyszabású offenzívái ellenére sem. Bár Moszkva több ezer katonát összpontosított Kelet-Ukrajnában, csak fokozatos előrehaladást ér el, miközben súlyos emberveszteségeket szenved el. Ukrajna legutóbbi jelentős offenzívája - a 2024 augusztusában indított meglepetésszerű kurszki betörés - Kijev visszavonulásával végződött, miután Oroszország tavaszi ellentámadást indított észak-koreai csapatok támogatásával.

Az ukrán hadsereg ugyanakkor

egyre sikeresebb távoli csapásokat mér Oroszországra, jelentős károkat okozva az orosz olajiparban és megzavarva a légi közlekedést.

Bár Trump kijelentései drámai változást jeleznek az Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatos retorikájában, egyelőre nem világos, hogy ez milyen mértékben befolyásolja majd az amerikai politikát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images