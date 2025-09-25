Elismerték az amerikaiak: legyőzhetik az oroszok a szupermodern F-35-öst - Van pár trükk a Szu-57-esnél

Az amerikai elemzők megállapítják: az F-35-ösnek fejlettebb szenzorai vannak, jobb a lopakodóképessége, így sokkal nagyobb eséllyel „győzne” egy távolról, nagy hatótávolságú rakétákkal vívott küzdelemben az orosz géppel szemben. Az orosz Szu-57-es ugyanakkor jobb manőverezőképességgel rendelkezik, jobban optimalizált egy közelharci érintkezéshez.
Arra is kitérnek, hogy az orosz gép (legalább papíron) rendelkezik két olyan képességgel, mellyel az amerikai gép nem: egyrészt együtt tud működni Ohotnyik típusú lopakodó drónokkal, másrészt pedig képes hiperszonikus rakétákat indítani.
Mindemellett a Szu-57-es lényegesen olcsóbb is.
A lap többször hangsúlyozza: bár az F-35-ösnek lényegesen több harci bevetése volt, a Szu-57-es is harcolt Ukrajnában és eddig úgy tűnik, jól teljesít a NATO modern légvédelmi rendszerei ellen, hiszen Oroszország még egyetlen ilyen gépet sem vesztett.
Ettől függetlenül, sok minden, amit a két gép képességeivel tudunk, spekuláció, mindkét vadászgépnek minimális még a légiharc-tapasztalata, hiszen többnyire szárazföldi célpontok ellen használják őket.
A Szu-57-esnek van néhány csendes előnye, melyet az amerikaiak és NATO-szövetségeseik nem írnak bele elemzéseikbe. De senki nem tudja ezt megmondani – és a legjobb a világnak az, ha ez sose derül ki!”
– zárja gondolatait a National Interest szerzője.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Otthon Start: megjelent az eddigi legalacsonyabb, 2,75%-os kamat
Nem mindenkinek jár.
Távozik Trump egyik legfontosabb embere: magasrangú személycsere Amerika élen
Eddig viszonylag stabil volt a második Trump-adminisztráció.
Rossz napja volt a magyar tőzsdének, tovább esett a Mol
Vegyesen teljesítettek a blue chipek.
Moszkva üzent: ha a NATO ezt meg meri tenni, azonnal háború lesz
Mi más lenne? - Veti fel a kérdést az orosz diplomata.
MOHU: újra elindult a szemétszállítás Budapesten
Zajlanak a tárgyalások a munkavállalókkal.
Gáztranzit-pánik: Szijjártó azonnal lépett a bolgár nyilatkozat után
Megkezdődtek az egyeztetések.
Nem fogod elhinni: voltak és vannak jobb hitelek az Otthon Startnál
És nem csak a 2,8%-os szlovén és 3,0%-os horvát lakáshitelekre gondolunk.
Így lett régiós sereghajtó a hazai ipar
3 éve tart a szenvedés.
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe
Zsiday Viktor: A közgazdászok az elmúlt 5 világválságból 9-et megjósoltak
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről: hol érdemes most befektetni, milyen gazdasági környezetben kell d
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?