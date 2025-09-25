  • Megjelenítés
Elismerték az amerikaiak: legyőzhetik az oroszok a szupermodern F-35-öst - Van pár trükk a Szu-57-esnél
Globál

Elismerték az amerikaiak: legyőzhetik az oroszok a szupermodern F-35-öst - Van pár trükk a Szu-57-esnél

Portfolio
Távolról vívott légi harcban az amerikai F-35-ös jó eséllyel legyőzné az oroszok Szu-57-es vadászgépét, viszont közelharcban az orosz ötödik generációs lopakodó nagyobb eséllyel kerekedne felül Amerika legmodernebb vadászgépén – írja friss elemzésében a National Interest.

Az amerikai elemzők megállapítják: az F-35-ösnek fejlettebb szenzorai vannak, jobb a lopakodóképessége, így sokkal nagyobb eséllyel „győzne” egy távolról, nagy hatótávolságú rakétákkal vívott küzdelemben az orosz géppel szemben. Az orosz Szu-57-es ugyanakkor jobb manőverezőképességgel rendelkezik, jobban optimalizált egy közelharci érintkezéshez.

Arra is kitérnek, hogy az orosz gép (legalább papíron) rendelkezik két olyan képességgel, mellyel az amerikai gép nem: egyrészt együtt tud működni Ohotnyik típusú lopakodó drónokkal, másrészt pedig képes hiperszonikus rakétákat indítani.

Mindemellett a Szu-57-es lényegesen olcsóbb is.

A lap többször hangsúlyozza: bár az F-35-ösnek lényegesen több harci bevetése volt, a Szu-57-es is harcolt Ukrajnában és eddig úgy tűnik, jól teljesít a NATO modern légvédelmi rendszerei ellen, hiszen Oroszország még egyetlen ilyen gépet sem vesztett.

Ettől függetlenül, sok minden, amit a két gép képességeivel tudunk, spekuláció, mindkét vadászgépnek minimális még a légiharc-tapasztalata, hiszen többnyire szárazföldi célpontok ellen használják őket.

A Szu-57-esnek van néhány csendes előnye, melyet az amerikaiak és NATO-szövetségeseik nem írnak bele elemzéseikbe. De senki nem tudja ezt megmondani – és a legjobb a világnak az, ha ez sose derül ki!”

– zárja gondolatait a National Interest szerzője.

Kapcsolódó cikkünk

Gigaüzletre készül Moszkva, Zelenszkij elárulta, mikor hagyja el az ukrán elnöki széket – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

