Értékes szövetségest vesztett Oroszország, Ukrajna máris lecsapott rá

Ukrajna 2022 júniusában szakította meg kapcsolatait Szíriával, miután a Moszkvával szoros kapcsolatokat ápoló Bassár el-Aszad vezette szíriai kormány elismerte az orosz megszállás alatt álló ukrán területek függetlenségét az orosz invázió után.
Az ukrán vezetés aktívan dolgozott a szíriai hatóságokkal való kapcsolatfelvételen Aszad 2024 decemberi megbuktatása óta. Ezt követően az egykor az al-Kaidában is szolgált Ahmed Huszejn es-Sar került hatalomra Szíriában, aki elkezdte helyreállítani Szíria diplomáciai kapcsolatait szerte a világban.
Örülünk ennek a fontos lépésnek, és készek vagyunk támogatni a szíriai népet a stabilitás felé vezető úton
– írta Zelenszkij a Telegramon a diplomáciai kapcsolatok helyreállításának bejelentése után.
Zelensky:Today Ukraine and Syria signed a Joint Communiqué on the restoration of diplomatic relations. We welcome this important step and are ready to support the Syrian people on the path to stability.During the negotiations, the President of Syria, Ahmad al-Sharaa, and I… pic.twitter.com/4wMDQ8bIbm https://t.co/4wMDQ8bIbm— Clash Report (@clashreport) September 24, 2025
Az ukrán elnök tavaly decemberben külügyminiszterét Damaszkuszba küldte, hogy tárgyalásokat folytasson az új szíriai vezetéssel, sürgetve őket az orosz jelenlét csökkentésére és élelmiszer-segélyszállítmányokat ígérve.
A szíriai vezetés jelezte, hogy szoros kapcsolatokra törekszik Kijevvel.
Oroszország, amely menedéket nyújtott Aszadnak, szintén látható erőfeszítéseket tesz az új szíriai kormánnyal való kapcsolatok kiépítésére, és egy magas rangú energetikai tisztviselő vezette küldöttséget küldött az országba korábban szeptemberben.
Zelenszkij szerdán az ENSZ Közgyűlésen tartott beszédében hangsúlyozta, hogy Szíria erősebb nemzetközi támogatást érdemel.
Címlapkép forrása: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólal az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) az ukrajnai háborúról tartott ülésén a világszervezet New York-i székházában 2025. szeptember 23-án. MTI/AP/Agence France Presse pool/Charly Triballeau
