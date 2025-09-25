Értékes szövetségest vesztett Oroszország, Ukrajna máris lecsapott rá

Ukrajna és Szíria szerdán hivatalosan helyreállította diplomáciai kapcsolatait az ENSZ Közgyűlés margóján tartott vezetői találkozón, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ahmed Huszejn es-Sar szíriai vezető is részt vett.

Ukrajna 2022 júniusában szakította meg kapcsolatait Szíriával, miután a Moszkvával szoros kapcsolatokat ápoló Bassár el-Aszad vezette szíriai kormány elismerte az orosz megszállás alatt álló ukrán területek függetlenségét az orosz invázió után.

Az ukrán vezetés aktívan dolgozott a szíriai hatóságokkal való kapcsolatfelvételen Aszad 2024 decemberi megbuktatása óta. Ezt követően az egykor az al-Kaidában is szolgált Ahmed Huszejn es-Sar került hatalomra Szíriában, aki elkezdte helyreállítani Szíria diplomáciai kapcsolatait szerte a világban.

Örülünk ennek a fontos lépésnek, és készek vagyunk támogatni a szíriai népet a stabilitás felé vezető úton

– írta Zelenszkij a Telegramon a diplomáciai kapcsolatok helyreállításának bejelentése után.

Az ukrán elnök tavaly decemberben külügyminiszterét Damaszkuszba küldte, hogy tárgyalásokat folytasson az új szíriai vezetéssel, sürgetve őket az orosz jelenlét csökkentésére és élelmiszer-segélyszállítmányokat ígérve.

A szíriai vezetés jelezte, hogy szoros kapcsolatokra törekszik Kijevvel.

Oroszország, amely menedéket nyújtott Aszadnak, szintén látható erőfeszítéseket tesz az új szíriai kormánnyal való kapcsolatok kiépítésére, és egy magas rangú energetikai tisztviselő vezette küldöttséget küldött az országba korábban szeptemberben.

Zelenszkij szerdán az ENSZ Közgyűlésen tartott beszédében hangsúlyozta, hogy Szíria erősebb nemzetközi támogatást érdemel.

