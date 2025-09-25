  • Megjelenítés
Figyelmeztetnek: ha Trump ezt tényleg meglépheti, borul az amerikai gazdaság alappillére
Figyelmeztetnek: ha Trump ezt tényleg meglépheti, borul az amerikai gazdaság alappillére

Ha Donald Trump kirúgja Lisa Cookot, a Federal Reserve kormányzóját, az ameirkai jegybanki függetlenségnek egyszer és mindenkorra vége – közölték a pénzügyi vezető ügyvédjei a CNBC-vel.

Donald Trump jelzáloghitel-csalással vádolta meg a Fed-kormányzót, hivatalosan kirúgta az amerikai jegybank vezetői pozíciójából, de egy bírósági végzés az intézmény függetlenségére hivatkozva blokkolta a döntést.

Trump fellebbezett, az ügy most a legfelsőbb bíróság előtt van.

Az elnök fellebezése alapján vészhelyzetre hivatkozva lényegében megsemmisíti a Federal Reserve vezetésének függetlenségét”

– érvelnek Cook ügyvédjei, akik megkérték a legfelsőbb bíróságot, hogy ne adjanak helyt Trump fellebbezésének.

A mai nap folyamán nyomást gyakoroltak a testületre a Fed volt elnökei is: az intézmény összes volt élő elnöke és több volt pénzügyminiszter közös nyilatkozatot adott ki, melyben a Fed függetlenségére hivatkozva kérték a legfelsőbb bíróságot, hogy ne adjon helyt Cook menesztésének.

Az amerikai Federal Reserve függetlensége az amerikai gazdaság alappillére: az amerikai gazdaság szereplői politikai vezetéstől függetlenül bízhatnak abban, hogy a jegybank úgy irányítja a monetáris politikát, hogy az mandátumának megfelelően az infláció kordában tartását és a munkanélküliség alacsonyan tartását eredményezze.

