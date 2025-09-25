  • Megjelenítés
Gigaüzletre készül Moszkva, Zelenszkij elárulta, mikor hagyja el az ukrán elnöki széket – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Globál

Gigaüzletre készül Moszkva, Zelenszkij elárulta, mikor hagyja el az ukrán elnöki széket – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Portfolio
Volodimir Zelenszkij az Axios hírportálnak adott interjút, ebben kitért a személyét érintő kérdésekre is. Elmondta, hogy a háború lezárását követően távozhat a pozíciójából.  Közben meg nem erősített információk szerint az indiai védelmi minisztérium arra készül, hogy két századnyi, ötödik generációs orosz Szu-57-es vadászgépet szerezzen be, ezen felül pedig további öt századnyi lopakodó repülőgépre vonatkozó szerződést ír alá, amelyeket helyben, licenc alapján gyártanának. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Zelenszkij távozhat az ukrán elnöki székből, de van egy feltétele

Volodimir Zelenszkij az Axios hírportálnak adott interjút, ebben kitért a személyét érintő kérdésekre is.

Zelenszkij távozhat az ukrán elnöki székből, de van egy feltétele
Történelmi fegyverüzlet készül: az IAF alaposan bevásárolhat az oroszok szupermodern Szu-57-es lopakodó vadászgépéből

Az indiai médiában elterjedt a hír, amely szerint Újdelhi hatalmas rendelést tervez leadni Oroszországnak, hogy ezzel alaposan megerősítse a légierejét – számolt be a Military Watch Magazine.

Történelmi fegyverüzlet készül: az IAF alaposan bevásárolhat az oroszok szupermodern Szu-57-es lopakodó vadászgépéből
NATO-tagállamok légterében fogtak orosz gépeket: feszülten figyeli a világ az eseményeket

Az elmúlt két hétben Lengyelország és Románia légterét is orosz drónok sértették meg, a múlt hét végén pedig Észtországban fogtak el orosz vadárepülőgépeket. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának hétfői ülésén több nyugati ország vezetője is éles üzenetet küldött a jelen lévő orosz delegációnak az incidencek kapcsán. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogy a közelmúltban légtérsértések milyen nyomot hagytak a Google-keresésekben.

NATO-tagállamok légterében fogtak orosz gépeket: feszülten figyeli a világ az eseményeket
Kongatják a vészharangot Európában: arra gyanakodnak, hogy egy csel lehet Trump pálfordulása Ukrajnával

Donald Trump új retorikája Ukrajna kapcsán aggodalmat kelt az európai vezetőkben, akik szerint az amerikai elnök lehetetlen feltételeket szab, hogy később Európára háríthassa a felelősséget Kijev esetleges kudarcáért - közölte a Financial Times.

Kongatják a vészharangot Európában: arra gyanakodnak, hogy egy csel lehet Trump pálfordulása Ukrajnával
Orosz támadástól tartanak: páncélosok, katonai helikopterek lepték el Németország második legnagyobb városát

A hidegháború óta a legnagyobb hadgyakorlatot tartják Németország második legnépesebb városában, a tartományi jogú Hamburgban – írja a Tagesschau.de.

Orosz támadástól tartanak: páncélosok, katonai helikopterek lepték el Németország második legnagyobb városát
Ursula von der Leyen elárulta, mikor lehet lelőni az orosz vadászgépeket

A CNN-nek adott interjút Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, amelyben az EU légterébe lépő orosz vadászgépekről beszélt.

Ursula von der Leyen elárulta, mikor lehet lelőni az orosz vadászgépeket
Ukrán drónjelentés

Az ukrán védelmi minisztérium szerint Oroszország összesen 176 Sahed-típusú drónnal támadt Ukrajnára szeptember 25-re virradóra. A jelentés szerint összesen 150-et megsemmisített a légvédelem. Összesen 13 robbanásról számoltak be 8 különböző helyszínen.

Lecsapott az ukrán hírszerzés: Oroszország An-26-os katonai repülőgépei semmisültek meg

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) az oroszok által megszállt Krímen hajtott végre akciót drónokkal.

Lecsapott az ukrán hírszerzés: Oroszország An-26-os katonai repülőgépei semmisültek meg
Tényleg Oroszország pénzén fegyverezhetik fel Ukrajnát

Az Európai Bizottság terve szerint a befagyasztott orosz állami vagyonból származó pénzeszközöket mielőbb Ukrajna megsegítésére fordítani és most a németek támogatásával úgy tűnik némi konszenzus kezd kialakulni akörül is, hogy ez legálisan hogy lehetne kivitelezhető. Mivel az EU szinte teljes mértékben átvállalja az USA-tól Ukrajna anyagi támogatását, egyre nagyobb szükség van a rendelkezésre álló eszközök felhasználására, azonban a körülmények alakulása miatt most további fegyverkezésre költhetik azokat az orosz vagyonelemeket, amelyeket eredetileg a lerombolt ukrán városok visszaépítésére akartak fordítani.

Tényleg Oroszország pénzén fegyverezhetik fel Ukrajnát
Értékes szövetségest vesztett Oroszország, Ukrajna máris lecsapott rá

Ukrajna és Szíria szerdán hivatalosan helyreállította diplomáciai kapcsolatait az ENSZ Közgyűlés margóján tartott vezetői találkozón, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ahmed Huszejn es-Sar szíriai vezető is részt vett.

Értékes szövetségest vesztett Oroszország, Ukrajna máris lecsapott rá
Keményen nekiment Európának a befolyásos orosz politikus: a legnagyobb titokban fegyverkezés zajlik az orosz határnál

Orosz parlamenti képviselő szerint európai országok titokban telepítenek légvédelmi rendszereket az orosz határhoz - írta a TASzSz.

Keményen nekiment Európának a befolyásos orosz politikus: a legnagyobb titokban fegyverkezés zajlik az orosz határnál
55 ukrán drón lelövését jelentette az orosz légierő

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint összesen 55 ukrán merevszárnyú, pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg a szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek az éjszaka folyamán. A közlemény szerint a rosztovi és a krasznodari körzetben, a Krímnél, valamint az Azovi- és a Fekete-tengernél érzékelték a támadásokat.

(Ria Novosztyi)

Ukrajna lelőtte az orosz légierő egyik legmodernebb vadászbombázóját

Az ukrán légierő beszámolója szerint szeptember 25-én a kora hajnali órákban lelőttek egy Szu-34-s orosz vadászgépet Zaporizzsja megyében – írja a Kyiv Independent.

Ukrajna lelőtte az orosz légierő egyik legmodernebb vadászbombázóját
Összeütközött két utasszállító repülőgép a moszkvai reptéren

A Gazeta beszámolója szerint szeptember 24-én az esti órákban két utasszállító repülőgép ütközött egymással az orosz főváros melletti seremetyjevói repülőtér kifutópályáján.

Összeütközött két utasszállító repülőgép a moszkvai reptéren
Egyetlen dolog kellett, hogy Trump elkötelezze magát Ukrajna mellett: Kijev ellentámadásba lendülhet

Donald Trump amerikai elnök váratlanul megváltoztatta álláspontját Ukrajna háborús kilátásairól, miután amerikai tisztviselők tájékoztatták a jelenlegi harctéri helyzetről és egy lehetséges ukrán offenzíváról - számolt be a Wall Street Journal.

Egyetlen dolog kellett, hogy Trump elkötelezze magát Ukrajna mellett: Kijev ellentámadásba lendülhet
Zelenszkij szerint teljes kudarc a budapesti memorandum, Volgográdra csaptak le az ukránok – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Bekeményített Moszkvával szemben Trump, az orosz olaj magyar vásárlásáról is megszólalt – Háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

