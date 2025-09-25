Gigaüzletre készül Moszkva, Zelenszkij elárulta, mikor hagyja el az ukrán elnöki széket – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Az Európai Bizottság terve szerint a befagyasztott orosz állami vagyonból származó pénzeszközöket mielőbb Ukrajna megsegítésére fordítani és most a németek támogatásával úgy tűnik némi konszenzus kezd kialakulni akörül is, hogy ez legálisan hogy lehetne kivitelezhető. Mivel az EU szinte teljes mértékben átvállalja az USA-tól Ukrajna anyagi támogatását, egyre nagyobb szükség van a rendelkezésre álló eszközök felhasználására, azonban a körülmények alakulása miatt most további fegyverkezésre költhetik azokat az orosz vagyonelemeket, amelyeket eredetileg a lerombolt ukrán városok visszaépítésére akartak fordítani.