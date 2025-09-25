  • Megjelenítés
Hinstejn: barbár támadást hajtott végre Ukrajna Oroszország ellen
Alekszandr Hinstejn kurszki kormányzó szerint egy ukrán drón megpróbálta megtámadni az épülő Kurszk-2 atomerőművet.

Az Ukrajnával szomszédos régió vezetője Telegram-oldalán azt írta:

Az Ukrán Fegyveres Erők barbár bűntettei nem szűnnek. Ma egy ukrán drón megpróbálta megtámadni a Kurszk-2 atomerőművet Kurcsatov városában.

A kormányzó szerint a drón lezuhant, és eltalálta az épülő erőmű területén lévő egyik épületet. Áldozatok nincsenek, tűzveszély nem áll fenn, az erőmű továbbra is normálisan üzemel – tette hozzá a kormányzó.

