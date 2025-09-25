Hírszerzési jelentés: Moszkva kivetette csápjait, egy teljes országot elnyelhet

A jelentés szerint Oroszország kiterjedt befolyásolási kampányt hajt végre a választások kapcsán, hogy növelje az orosz befolyást az egykori szovjet tagköztársaságban.

Széles körben terjesztenek téves és félrevezető információkat a hagyományos sajtóban és az olyan közösségi felületeken, mint a BlueSky, a Facebook, a Telegram, a TikTok és az X.

Ezeket a kampányokat szinte biztos, hogy az orosz állam vezérli.

A hamis narratíva része például, hogy a moldovai kormány korrupt és visszaél a hatalmával, hogy megsérti a választások tisztaságát, vagy hogy Moldova európai partnerei aláássák az ország biztonságát.

Amennyiben a kormányon lévő, nyugatos párt elnyerné a parlamenti helyek többségét, az oroszok által támogatott álhírgyárosok szinte biztosan olyan narratívákat terjesztenének, amelyek aláássák a választások érvényességét – véli a brit védelmi minisztérium.

A moldovai választásokról és az orosz befolyásolási kampányról ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images