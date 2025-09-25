Kettős ítélet született: elítélték a magyar származású ex-elnököt az EU vezető hatalmában

Bűnszövetkezetben való részvételért bűnösnek találta egy párizsi bíróság Nicolas Sarkozy volt francia elnököt, miután közvetlen munkatársai a 2007-es elnökválasztási kampányához Líbiából próbáltak pénzt szerezni Muammar Kadhafi uralma idején.

A bíróság a korrupció és az illegális kampányfinanszírozás vádjai alól felmentette a 70 éves politikust. A bíró megállapította, hogy nincs bizonyíték arra, hogy Sarkozy 2005-ben, belügyminisztersége idején megállapodást kötött volna Kadhafival, amelyben nemzetközi támogatásért cserébe kampányfinanszírozást kapott volna.

A bíróság szerint azonban Sarkozy bűnös abban, hogy hagyta közeli munkatársait líbiai kapcsolatokkal tárgyalni a kampányfinanszírozás érdekében.

Az ítélet szerint a bűnszövetkezet 2005 és 2007 között állt fenn, ezt követően az apai ágon magyar származású Sarkozy elnökként mentelmi jogot élvezett.

A perben több más vádlott is szerepelt, köztük Claude Guéant, Sarkozy korábbi jobbkeze, akit korrupció miatt is bűnösnek találtak, valamint Brice Hortefeux volt belügyminiszter, akit szintén bűnszövetkezetben való részvételért ítéltek el.

Jogi problémái és a Francia Becsületrend júniusi megvonása ellenére Sarkozy továbbra is befolyásos szereplő a francia politikai életben.

Nemrég találkozott korábbi pártfogoltjával, Sebastien Lecornu miniszterelnökkel, és hitelesítette Marine Le Pen szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés pártját is.

Sarkozy hivatali ideje után több jogi eljárással is szembesült. Tavaly a francia legfelsőbb bíróság fenntartotta korrupció és befolyással való üzérkedés miatti ítéletét, ami miatt egy évig elektronikus nyomkövetőt kellett viselnie. Egy másik, a 2012-es sikertelen újraválasztási kampányához kapcsolódó illegális finanszírozási ügyben a fellebbviteli bíróság megerősítette az ítéletet, a legfelsőbb bíróság végső döntése jövő hónapban várható.

