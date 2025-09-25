  • Megjelenítés
Kongatják a vészharangot Európában: arra gyanakodnak, hogy egy csel lehet Trump pálfordulása Ukrajnával
Globál

Kongatják a vészharangot Európában: arra gyanakodnak, hogy egy csel lehet Trump pálfordulása Ukrajnával

Portfolio
Donald Trump új retorikája Ukrajna kapcsán aggodalmat kelt az európai vezetőkben, akik szerint az amerikai elnök lehetetlen feltételeket szab, hogy később Európára háríthassa a felelősséget Kijev esetleges kudarcáért - közölte a Financial Times.

Az amerikai elnök kedden meglepte az európai fővárosokat, amikor közösségi médiában kijelentette, hogy Ukrajna „harcolhat és visszaszerezheti” minden területét „az EU segítségével”. Ez éles fordulat Trump korábbi álláspontjához képest, amikor Ukrajnát a Moszkvával való megegyezésre és az orosz megszállás alatt lévő területek feladására ösztönözte. Bár Trump új hozzáállását néhányan üdvözölték,

több európai tisztviselő úgy véli, az elnök olyan elvárásokkal ruházza át Ukrajnáért a felelősséget Európára, amelyeket nehéz lesz teljesíteni.

Trump emellett keményebb szankciókat is sürget, felszólítva az EU-t az orosz olajvásárlások leállítására és Kína, valamint India elleni vámok bevezetésére,

Ez egy bűnbakkeresési játszma kezdete. Az Egyesült Államok tudta, hogy a Kína és India elleni vámok lehetetlenek lennének az EU számára

– nyilatkozta egy tisztviselő Trump hirtelen pálfordulásáról.

Egy másik európai kormányzati tanácsadó szerint Trump „menekülési útvonalat épít”, hogy Európát hibáztathassa, ha szükséges. Carlo Masala, a müncheni Bundeswehr Egyetem nemzetközi kapcsolatok professzora szerint „Trump el akarja kerülni, hogy kilenc hónapnyi hatalomban töltött idő után ez a háború az ő háborújává is váljon” és ne csak „Biden háborúja” maradjon. Emmanuel Macron francia elnök pozitívabban értékelte Trump kijelentését, „nagyon korrektnek” nevezve azt.

Ha teljesen támogatjuk Ukrajnát ebben a helyzetben, az orosz gazdaság szenved, így lehetőség nyílik egy jobb jövőre

– tette hozzá Macron.

Trump hangvétele a konfliktussal kapcsolatban változott, amióta januárban visszatért a Fehér Házba. Miután februárban összetűzésbe került Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az Ovális Irodában, azóta enyhült a Kijevhez való hozzáállása. Kedden „bátor embernek” nevezte az ukrán vezetőt. Az amerikai elnök frusztrált a háború lezárására való képtelensége miatt Vlagyimir Putyinnal szemben is, akinek azt üzente, hogy részt kell vennie a béketárgyalásokon, különben következményekkel kell szembenéznie. Trump azonban még nem rótt ki közvetlen költségeket Moszkvára, és időnként továbbra is Zelenszkijt hibáztatja a konfliktusért.

Szerhij Kiszlicja, Ukrajna első külügyminiszter-helyettese szerint Trump Ukrajnával kapcsolatos megjegyzései "nem spontán, érzelmi kitörések voltak". Vitatta néhány európai tisztviselő azon állítását, hogy az amerikai elnök eltávolodna Ukrajnától és lehetetlen feltételeket szabna számukra. Szerinte Trump erős érvet fogalmazott meg:

Az európaiak többet tehetnek és többet is kellene tenniük

– mondta, utalva néhány EU-tagállamra, amely még mindig vásárol olajat és gázt Oroszországtól.

Az utóbbi hetekben az amerikai elnök az orosz energiaexportra összpontosított. Bár ezek jelentősen csökkentek Ukrajna 2022-es teljes körű inváziója óta, Magyarország és Szlovákia továbbra is importál orosz olajat, míg Franciaország, Spanyolország, Belgium és Hollandia orosz cseppfolyósított földgázt vásárol.

Kapcsolódó cikkünk

Zelenszkij szerint teljes kudarc a budapesti memorandum, Volgográdra csaptak le az ukránok – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
MiG-31K
Globál
NATO-tagállamok légterében fogtak orosz gépeket: feszülten figyeli a világ az eseményeket
Pénzcentrum
Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility