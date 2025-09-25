Kongatják a vészharangot Európában: arra gyanakodnak, hogy egy csel lehet Trump pálfordulása Ukrajnával

Az amerikai elnök kedden meglepte az európai fővárosokat, amikor közösségi médiában kijelentette, hogy Ukrajna „harcolhat és visszaszerezheti” minden területét „az EU segítségével”. Ez éles fordulat Trump korábbi álláspontjához képest, amikor Ukrajnát a Moszkvával való megegyezésre és az orosz megszállás alatt lévő területek feladására ösztönözte. Bár Trump új hozzáállását néhányan üdvözölték,
több európai tisztviselő úgy véli, az elnök olyan elvárásokkal ruházza át Ukrajnáért a felelősséget Európára, amelyeket nehéz lesz teljesíteni.
Trump emellett keményebb szankciókat is sürget, felszólítva az EU-t az orosz olajvásárlások leállítására és Kína, valamint India elleni vámok bevezetésére,
Ez egy bűnbakkeresési játszma kezdete. Az Egyesült Államok tudta, hogy a Kína és India elleni vámok lehetetlenek lennének az EU számára
– nyilatkozta egy tisztviselő Trump hirtelen pálfordulásáról.
Egy másik európai kormányzati tanácsadó szerint Trump „menekülési útvonalat épít”, hogy Európát hibáztathassa, ha szükséges. Carlo Masala, a müncheni Bundeswehr Egyetem nemzetközi kapcsolatok professzora szerint „Trump el akarja kerülni, hogy kilenc hónapnyi hatalomban töltött idő után ez a háború az ő háborújává is váljon” és ne csak „Biden háborúja” maradjon. Emmanuel Macron francia elnök pozitívabban értékelte Trump kijelentését, „nagyon korrektnek” nevezve azt.
Ha teljesen támogatjuk Ukrajnát ebben a helyzetben, az orosz gazdaság szenved, így lehetőség nyílik egy jobb jövőre
– tette hozzá Macron.
Trump hangvétele a konfliktussal kapcsolatban változott, amióta januárban visszatért a Fehér Házba. Miután februárban összetűzésbe került Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az Ovális Irodában, azóta enyhült a Kijevhez való hozzáállása. Kedden „bátor embernek” nevezte az ukrán vezetőt. Az amerikai elnök frusztrált a háború lezárására való képtelensége miatt Vlagyimir Putyinnal szemben is, akinek azt üzente, hogy részt kell vennie a béketárgyalásokon, különben következményekkel kell szembenéznie. Trump azonban még nem rótt ki közvetlen költségeket Moszkvára, és időnként továbbra is Zelenszkijt hibáztatja a konfliktusért.
Szerhij Kiszlicja, Ukrajna első külügyminiszter-helyettese szerint Trump Ukrajnával kapcsolatos megjegyzései "nem spontán, érzelmi kitörések voltak". Vitatta néhány európai tisztviselő azon állítását, hogy az amerikai elnök eltávolodna Ukrajnától és lehetetlen feltételeket szabna számukra. Szerinte Trump erős érvet fogalmazott meg:
Az európaiak többet tehetnek és többet is kellene tenniük
– mondta, utalva néhány EU-tagállamra, amely még mindig vásárol olajat és gázt Oroszországtól.
Az utóbbi hetekben az amerikai elnök az orosz energiaexportra összpontosított. Bár ezek jelentősen csökkentek Ukrajna 2022-es teljes körű inváziója óta, Magyarország és Szlovákia továbbra is importál orosz olajat, míg Franciaország, Spanyolország, Belgium és Hollandia orosz cseppfolyósított földgázt vásárol.
Címlapkép forrása: Shutterstock
