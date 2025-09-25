  • Megjelenítés
FONTOS Érik a fordulat Magyarországon: megugorhat a benzin ára
Lecsapott az ukrán hírszerzés: Oroszország An-26-os katonai repülőgépei semmisültek meg
Lecsapott az ukrán hírszerzés: Oroszország An-26-os katonai repülőgépei semmisültek meg

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) az oroszok által megszállt Krímen hajtott végre akciót drónokkal.

Két orosz An-26-os kéthajtóműves, légcsavaros gázturbinás szállító repülőgép megsemmisüléséről hozott nyilvánosságra felvételeket az ukrán katonai hírszerzés.

Az akciót a Primar (Fantom) különleges egysége hajtotta végre.

A videóban ezen felül radarok megsemmisítése is látható. Az egyik egy orosz felszíni felderítő radarállomás, a másik pedig egy MR-10M1 Mys M1 part menti radarállomás a leírások szerint. A jelentések szerint a műveletet szeptember 24-én hajtotta végre a hírszerzés különleges egysége.

Zelenszkij szerint teljes kudarc a budapesti memorandum, Volgográdra csaptak le az ukránok – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

