Lecsapott az ukrán hírszerzés: Oroszország An-26-os katonai repülőgépei semmisültek meg

Két orosz An-26-os kéthajtóműves, légcsavaros gázturbinás szállító repülőgép megsemmisüléséről hozott nyilvánosságra felvételeket az ukrán katonai hírszerzés.
Az akciót a Primar (Fantom) különleges egysége hajtotta végre.
Two enemy An-26 transport aircraft and coastal radar MR-10M1 https://t.co/axObFlf6P5— MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) September 25, 2025
A videóban ezen felül radarok megsemmisítése is látható. Az egyik egy orosz felszíni felderítő radarállomás, a másik pedig egy MR-10M1 Mys M1 part menti radarállomás a leírások szerint. A jelentések szerint a műveletet szeptember 24-én hajtotta végre a hírszerzés különleges egysége.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Meglepő vészterv látott napvilágot: tartsunk otthon készpénzt, ha jön a baj!
Az EKB a bankjegyek létfontosságú szerepét hangsúlyozza.
Zsoldosok készültek puccsra Magyarország szomszédjában – Meglepő helyen kapták el őket
Utolérte az igazságszolgáltatás a „román Prigozsint”.
Tőzsdei stratégiaépítés kezdőknek - interaktív, online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Hiány van abból az anyagból, amiről soha nem hallott, de leáll nélküle a világgazdaság
Az USA nagyon-nagyon nagy bajba kerülhet, Európa még csak ráfordul a szenvedésre.
Nyáron is erős maradt a hazai munkaerőpiac
Magas a foglalkoztatás.
Itt valami nem stimmel: újabb súlyos drónincidens történt az európai országban
Intenzív nyomozást indítottak a fegyveres erők és a hírszerző ügynökség.
Keményen nekiment Európának a befolyásos orosz politikus: a legnagyobb titokban fegyverkezés zajlik az orosz határnál
Kartapolov három országot emelt ki.
Egyre többen bízzák befektetésüket a ChatGPT-re, ám van egy csavar a történetben
Nagy növekedés előtt a robottanácsadói piac.
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe
Zsiday Viktor: A közgazdászok az elmúlt 5 világválságból 9-et megjósoltak
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről: hol érdemes most befektetni, milyen gazdasági környezetben kell d
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.