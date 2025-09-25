Lesajnáló véleményt mondott Donald Trump Oroszországról

Ismét papírtigrisnek nevezte Donald Trump Oroszországot: úgy látja, hogy hiába használnak az oroszok nagy mennyiségű fegyvert és rengeteg katonát Ukrajna ellen, szinte semmilyen területszerzést nem érnek el vele.

Az amerikai elnök Recep Tayyip Erdogan török elnökkel találkozott a Fehér Házban, ezen az eseményen válaszolt újságírói kérdésekre.

Az elmúlt két hét során keményen bombáztak, közben szinte semmi területet nem hódítottak. Nem akarok senkit papírtigrisnek hívni, de Oroszország milliókat és milliókat költött el bombákra, rakétákra, lőszerre, és életeket áldoztak, a saját életüket, közben szinte semmi területet nem szereztek”

– mondta Trump elnök.

Az amerikai politikus a napokban már egyszer papírtigrisnek nevezte Oroszországot, hozzátéve, hogy egy komoly katonai hatalom egy hét alatt lenyomta volna Ukrajnát.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain