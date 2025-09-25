  • Megjelenítés
Moszkva üzent: ha a NATO ezt meg meri tenni, azonnal háború lesz
Moszkva üzent: ha a NATO ezt meg meri tenni, azonnal háború lesz

Oroszország és a NATO közt háború lesz, ha a katonai szövetség lelövi a légtérbe behatoló orosz repülőgépeket – közölte Alekszej Meszkov, Oroszország párizsi nagykövete a TASZSZ szerint.

Háború lesz. Mi más lenne?”

– mondta a diplomata újságírói kérdésre válaszolva, a médiamunkás azt firtatta, mi lesz, ha a NATO lelövi a légterébe behatoló orosz repülőgépeket.

Elég sok repülőgép megsérti a légterünket, véletlen és szándékosan is. Senki nem lövi ezeket le”

– mondta Meszkov.

Arra is kitért, hogy szerinte a NATO-nak még mindig semmilyen bizonyítéka nincs arra, hogy három hete orosz drónokat lőttek le a lengyel légtérben.

