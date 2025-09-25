Nagyon furcsa dolog történik Amerikában: hirtelen összehívtak több száz tábornokot, senki nem tud semmit

A rendkívüli ülés a jövő hét elején lesz, ez azt jelenti, hogy nagyon kevés időt kapott az amerikai haderő, hogy megszervezze a világ minden részén tartózkodó tábornokok, tengernagyok visszatérését az Egyesült Államokba.

A lap azt nem tudta meg, hogy pontosan mi lehet a találkozó oka, de utalnak rá, hogy

valamilyen nagyszabású átszervezés lesz majd az amerikai vezérkari struktúrában, védelmi stratégiában.

Az emberek nagyon aggódnak. Fogalmuk sincs, mit jelent ez”

– mondta a lap egyik forrása. Van, aki megjegyezte, hogy nem emlékeznek arra, hogy valaha történt volna ehhez hasonló.

