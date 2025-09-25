  • Megjelenítés
NATO-tagállamok légterében fogtak orosz gépeket: feszülten figyeli a világ az eseményeket
Az elmúlt két hétben Lengyelország és Románia légterét is orosz drónok sértették meg, a múlt hét végén pedig Észtországban fogtak el orosz vadárepülőgépeket. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának hétfői ülésén több nyugati ország vezetője is éles üzenetet küldött a jelen lévő orosz delegációnak az incidencek kapcsán. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogy a közelmúltban légtérsértések milyen nyomot hagytak a Google-keresésekben.

Orosz drónok bukkantak fel két NATO-tagállam légterében is

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a közelmúltban

a lengyel légvédelmet a légtérbe berepülő orosz drónok miatt riasztották,

Varsó és a NATO közelben állomásozó gépei pedig legalább három eszközt semmisítettek meg a tizenkilenc berepülő eszközből. A lengyel kormány az incidens után kérte a NATO-tól a negyedik cikkely szerinti eljárást. Az incidens után az európai hatalmak vezetői, illetve többek között Donald Trump, amerikai elnök is elítélően reagált az esetre, a Kreml pedig azt állította közleményében, hogy a katonai szövetség (a NATO) lengyelorsznem tudja bizonyítani, hogy az orosz gépeik sértették meg a légteret.

A lengyel eset után mindössze három nappal egy újabb NATO-tagállam, Románia légterét sértették meg orosz drónok, amelyet követően a román légierő két F-16-os vadászgépet emelt a levegőbe, és figyelmeztették a Tulcea megyében, a Duna és az ukrán határ közelében élő lakosokat, hogy keressenek menedéket.

A két fenti esetet követő, már egyébként is feszült helyzetben a múlt héten végigsöpört a világsajtón a hír, miszerint Észtország légterébe három, kizárólag az orosz légierő által használt MiG-31-es vadászgép lépett be engedély nélkül. Az eset után hétfőn egyből összeült az ENSZ Biztonsági Tanácsa, ahol több nyugati ország vezetője is a NATO légterét fenyegető orosz műveletekkel szembeni erőteljesebb fellépésre szólított fel.

Mindenki a légtérsértésekre figyel

Nemrég, a Google Trends segítségével megnéztük, mi látszódott a magyar Google-keresésekben az egészségügyi kontrollvizsgálatok szabályainak változásai után, valamint azt is megvizsgáltuk, hogyan alakult a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései iránti érdeklődés az interneten. Legutóbbi cikkünkben azt vizsgáltuk, hogyan hatott az internetes keresésekre az új iPhone 17-es széria.

Ha a Google Trends leginkább felkapott kereséseit listázó oldalát nézzük, Magyarországon

az öt legfelkapottabb téma között szerepelt a NATO az elmúlt 48 órában.

leginkább-felkapott-keresések-24-óra-nato
Kép forrása: Google Trends

Ha a drónbetörésekkel kapcsolatos témaköröket nézzük az elmúlt 30 napban, a lengyel incidens idejében látható, hogy egyértelműen megugrott az érdeklődés a "NATO", "Lengyelország", a "Pilóta nélküli repülőgép" (drón), illetve az "Oroszország" témája iránt. Románia esetében ugyanakkor nem látható számottevő megugrás az érdeklődés tekintetében.

NATO-lengyel-román-orosz-ukrán-keresések-30-nap
Kép forrása: Google Trends

A "Pilóta nélküli repülőgép" témakört (a témához kapcsolódó keresőszavak összessége) vizsgálva látszik, hogy

a lengyel incidens okozta a legnagyobb kiugrást a Google statisztikái alapján.

drón-keresések-világszerte-90-nap
Kép forrása: Google Trends

Az elmúlt időben három NATO-tagállam, Lengyelország, Románia és Észtország légterét is megsértette Oroszország, ugyanakkor a Google Trends adatai alapján világszinten a Lengyelországra érkező keresések ugrottak meg leginkább az érintett államok közül.

lengyelország-románia-észtország-30-nap
Kép forrása: Google Trends

Ha a Lengyelország iránti érdeklődést hosszabb távon vizsgáljuk meg, látható, hogy a kelet-európai ország a korábbiakban időnként erősebben is megmozgatta az internetezőket, de

a jelenlegi drónincidens az elmúlt 5 év adatai alapján is látványos kiugrást okozott.

lengyelország-keresések-világszerte-5-év
Kép forrása: Google Trends

A legutóbbi légtérsértés, az észtországi incidens során, ahogy már fent is említettük, orosz felségjelzésű MiG-31-eseket fogtak el a NATO F-35-ös vadászgépei. A Google Trends adatai alapján mindkét gép esetén nagyot ugrott a keresések száma világszerte, az észt esetet követően.

mig-31-f-35-keresések-30-nap
Kép forrása: Google Trends

Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

