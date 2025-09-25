  • Megjelenítés
Orosz támadástól tartanak: páncélosok, katonai helikopterek lepték el Németország második legnagyobb városát
Orosz támadástól tartanak: páncélosok, katonai helikopterek lepték el Németország második legnagyobb városát

A hidegháború óta a legnagyobb hadgyakorlatot tartják Németország második legnépesebb városában, a tartományi jogú Hamburgban – írja a Tagesschau.de.

A tavaly szeptemberi „Red Storm Alpha” után csütörtökön „Red Storm Bravo” néven indult katonai gyakorlat Hamburgban, amely három napon keresztül, szombatig tart.

A hadgyakorlatban mintegy 500 katona vesz részt, melynek során

azt a fiktív forgatókönyvet modellezik, hogy a Bundeswehrt egy balti állam határaihoz kell küldeni, ahol éppen katonai konfliktus bontakozott ki Oroszországgal.

Hamburg fölött megjelentek a német haderő katonai helikopterei, az éjjel pedig hatalmas katonai konvoj haladt keresztül a városon.

Az egykori Hanza-város Hamburg szerepe egy orosz támadás esetén azért lenne kiemelt, mert az itteni kikötő fontos logisztikai központ lenne a katonák és katonai eszközök szállítása szempontjából.

A hadgyakorlat során gyakorolják többek között nagyszámú sebesült ellátását, katonai felszerelés szállítását a városon keresztül és a drónok elleni védekezést. A gyakorlatban a katonák mellett a rendőrség, a tűzoltóság és egyes vállalkozások is részt vesznek.

A mostani hadgyakorlat különös aktualitást kapott, miután Lengyelország és Észtország légterébe orosz drónok, illetve vadászgépek hatoltak be.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

