Orosz vadászgépek miatt riasztották a magyar Gripeneket
Riasztották ma a balti államok légterét védő magyar honvédségi Gripeneket: két vadászgép összesen öt orosz katonai repülőgépet fogott el.

A balti államok nem rendelkeznek érdemi légi képességgel: a három volt szovjet tagállam légterét a NATO védi a Baltic Air Policing (BAP) misszió keretein belül, melynek Magyarország is oszlopos tagja.

A mai nap folyamán

két magyar JAS-39 Gripen vadászgépet riasztottak a Šiauliai légibázisról, Litvániából, potenciális orosz légtérsértés miatt.

A magyar gépek felszálltak és elfogtak 3 MiG-31-es vadászgépet, egy Szu-30-as és egy Szu-35-öst.

Az orosz légierő gépei közel repültek a lett légtérhez, de nem léptek be, hanem irányt változtattak incidens nélkül. Az elfogás nemzetközi légtérben történt.

Az „elfogás” ilyen kontextusban azt jelenti: a magyar vadászgépek felszálltak, majd közel repültek az orosz gépekhez, megfigyelték, kísérték őket. Fegyverhasználat, légtérsértés nem történt.

