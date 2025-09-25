Orosz vadászgépek miatt riasztották a magyar Gripeneket

Riasztották ma a balti államok légterét védő magyar honvédségi Gripeneket: két vadászgép összesen öt orosz katonai repülőgépet fogott el.

A balti államok nem rendelkeznek érdemi légi képességgel: a három volt szovjet tagállam légterét a NATO védi a Baltic Air Policing (BAP) misszió keretein belül, melynek Magyarország is oszlopos tagja.

A mai nap folyamán

két magyar JAS-39 Gripen vadászgépet riasztottak a Šiauliai légibázisról, Litvániából, potenciális orosz légtérsértés miatt.

A magyar gépek felszálltak és elfogtak 3 MiG-31-es vadászgépet, egy Szu-30-as és egy Szu-35-öst.

Az orosz légierő gépei közel repültek a lett légtérhez, de nem léptek be, hanem irányt változtattak incidens nélkül. Az elfogás nemzetközi légtérben történt.

Az „elfogás” ilyen kontextusban azt jelenti: a magyar vadászgépek felszálltak, majd közel repültek az orosz gépekhez, megfigyelték, kísérték őket. Fegyverhasználat, légtérsértés nem történt.

Two Hungarian JAS-39C Gripens, assigned to the NATO Baltic Air Policing Mission, were scrambled earlier today from Šiauliai Air Base in Lithuania, to intercept a large group of Russian fighter aircraft, including 3 MiG-31s, an Su-30, and an Su-35, operating near Latvian Airspace… pic.twitter.com/TDULJEcN7C https://t.co/TDULJEcN7C — OSINTdefender (@sentdefender) September 25, 2025

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images