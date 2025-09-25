A balti államok nem rendelkeznek érdemi légi képességgel: a három volt szovjet tagállam légterét a NATO védi a Baltic Air Policing (BAP) misszió keretein belül, melynek Magyarország is oszlopos tagja.
A mai nap folyamán
két magyar JAS-39 Gripen vadászgépet riasztottak a Šiauliai légibázisról, Litvániából, potenciális orosz légtérsértés miatt.
A magyar gépek felszálltak és elfogtak 3 MiG-31-es vadászgépet, egy Szu-30-as és egy Szu-35-öst.
Az orosz légierő gépei közel repültek a lett légtérhez, de nem léptek be, hanem irányt változtattak incidens nélkül. Az elfogás nemzetközi légtérben történt.
Az „elfogás” ilyen kontextusban azt jelenti: a magyar vadászgépek felszálltak, majd közel repültek az orosz gépekhez, megfigyelték, kísérték őket. Fegyverhasználat, légtérsértés nem történt.
Two Hungarian JAS-39C Gripens, assigned to the NATO Baltic Air Policing Mission, were scrambled earlier today from Šiauliai Air Base in Lithuania, to intercept a large group of Russian fighter aircraft, including 3 MiG-31s, an Su-30, and an Su-35, operating near Latvian Airspace… pic.twitter.com/TDULJEcN7C https://t.co/TDULJEcN7C— OSINTdefender (@sentdefender) September 25, 2025
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elszabadultak a tilosban járók a Facebookon és az Instán, lecsap az EU a Metára
Ebből még egy hatalmas bírság is lehet.
Orosz vadászgépek miatt riasztották a magyar Gripeneket
A BAP-misszió kereteiben történt az eset.
Ultimátumot kapott Oroszország a NATO-tól: „a követkető vadászgépet lelőjük”
Rendkívüli találkozón kapta meg Moszkva a figyelmeztetést.
Ragyogó hír érkezett a hétvégi időjárásról
Most aztán lehet ám kirándulni!
Jelentős az érdeklődés az energiatárolók piacán
Megújuló energia fogj adni 2040-re a hazai kapacitás-portfolió 70%-át.
Nagyon furcsa dolog történik Amerikában: hirtelen összehívtak több száz tábornokot, senki nem tud semmit
"Az emberek nagyon aggódnak."
Botrány a Prime körül: óriási bírságot fizet az Amazon
Gyorsan lezárta peres ügyét a gigacég.
Lavrov: a NATO és az EU hadat üzent Oroszországnak
Moszkva egyre keményebb retorikát folytat.
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe
Zsiday Viktor: A közgazdászok az elmúlt 5 világválságból 9-et megjósoltak
A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről: hol érdemes most befektetni, milyen gazdasági környezetben kell d
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.