Összeütközött két utasszállító repülőgép a moszkvai reptéren
A Gazeta beszámolója szerint szeptember 24-én az esti órákban két utasszállító repülőgép ütközött egymással az orosz főváros melletti seremetyjevói repülőtér kifutópályáján.

Jelentések szerint szeptember 24-én este, nagyjából 20:30 körül egy Szentpétervárra tartó orosz Superjet 100-as és egy Pekingből érkező kínai Airbus A330-as ütközött egymással a kifutópályán. A gépeken több száz utas tartózkodott, de senki nem sérült meg. Az orosz légügyi hatóság, a Roszaviacja bizottságot hozott létre az eset kivizsgálására.

A kínai fővárosból érkező, Hainan Airlines Airbus A330-as járat a Szentpétervárra indulni készülő Rossija Airlines Szuhoj Superjet 100-as repülőgép farkának ütközött. A baleset következtében korlátozni kellett a forgalmat a reptéren. Mindkét gépben károk keletkeztek,

a kínai légitársaság járművének a szárnya, míg az orosz gépnek a kormánylapátja sérült meg.

Az orosz gépen összesen 89-en tartózkodtak, míg a kínai fővárosból érkező járaton a 264 utas, valamint a személyzet.

Címlapkép forrása: Ian Gratton via Wikimedia Commons

