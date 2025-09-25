Támadás a Global Sumud ellen: kirendelték a hadihajókat

A Global Sumud Flotilla szervezői szerint szerdán "azonosítatlan drónok" támadták meg hajóikat a görög Gávdosz szigettől délre, több robbanást is hallottak a közelben. Személyi sérülés nem történt, de több hajóban kár keletkezett.
A flottilla jelenleg mintegy 52 kisebb-nagyobb hajóból áll, 46 ország állampolgáraival, köztük aktivistákkal, jogászokkal, orvosokkal és politikusokkal.
A szervezők jelképes mennyiségű segélyt, főként élelmiszert és gyógyszert szállítanak a humanitárius katasztrófa sújtotta Gázai övezetbe.
Guido Crosetto olasz védelmi miniszter csütörtökön a parlamentben elítélte a civil hajók elleni támadásokat. Közlése szerint egy haditengerészeti fregatt (a Fasan) már a térségben járőrözik, egy másik hadihajó (Alpino) pedig úton van oda.
Ez nem háborús cselekmény, hanem az állam kötelessége a polgárai védelmében"
- hangsúlyozta, ugyanakkor arra kérte a flottillát, hogy a rakományt Cipruson adják át, ahonnan az olasz kormány és az egyház juttathatná el a Gázai övezetbe.
A flottilla megszervezését és elindítását Giorgia Meloni miniszterelnök felelőtlenségnek nevezte, mondván, hogy kockázatos, és veszélybe sodorhatja a résztvevőket.
A spanyol védelmi minisztérium csütörtökön megerősítette, hogy Spanyolország szintén hadihajót küld a flottilla mellé, humanitárius támogatás nyújtására és a részt vevő spanyol állampolgárok védelmére. Pedro Sánchez miniszterelnök az előző nap jelentette be, hogy Olaszországgal közösen hadihajókat küldenek a nemzetközi flottilla védelmére.
Izrael felszólította a hajókat, hogy rakományukat egy közeli kikötőben adják át, ellenkező esetben "következményekkel" számolhatnak.
