Támadó űrfegyvereket fejlesztene a legnagyobb európai gazdaság

Boris Pistorius német védelmi miniszter figyelmeztetett az orosz űrtevékenységek növekvő fenyegetésére. Megjegyezte azt is: az orosz műholdak követik a német haderők által is használt Intelsat műholdakat.

A német védelmi miniszter csütörtökön egy berlini űrkonferencián hívta fel a figyelmet arra, hogy Oroszország és Kína az elmúlt években jelentősen fejlesztette űrhadviselési képességeit.

Képesek zavarni a műholdak működését, elvakítani, manipulálni vagy akár fizikailag megsemmisíteni azokat

- fogalmazott Pistorius a konferencián.

A miniszter hangsúlyozta, hogy tárgyalásokat kell kezdeni az űrben alkalmazható offenzív képességek fejlesztéséről, amelyek elrettentő erőként szolgálhatnak. Konkrét példaként említette, hogy Oroszország két Luch Olymp műholdja követi az Intelsat műholdakat.

Forrás: Reuters

