  • Megjelenítés
Támadó űrfegyvereket fejlesztene a legnagyobb európai gazdaság
Globál

Támadó űrfegyvereket fejlesztene a legnagyobb európai gazdaság

Portfolio
Boris Pistorius német védelmi miniszter figyelmeztetett az orosz űrtevékenységek növekvő fenyegetésére. Megjegyezte azt is: az orosz műholdak követik a német haderők által is használt Intelsat műholdakat.

A német védelmi miniszter csütörtökön egy berlini űrkonferencián hívta fel a figyelmet arra, hogy Oroszország és Kína az elmúlt években jelentősen fejlesztette űrhadviselési képességeit.

Képesek zavarni a műholdak működését, elvakítani, manipulálni vagy akár fizikailag megsemmisíteni azokat

- fogalmazott Pistorius a konferencián.

A miniszter hangsúlyozta, hogy tárgyalásokat kell kezdeni az űrben alkalmazható offenzív képességek fejlesztéséről, amelyek elrettentő erőként szolgálhatnak. Konkrét példaként említette, hogy Oroszország két Luch Olymp műholdja követi az Intelsat műholdakat.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a figyelmeztetés: Trump felfegyverezné a világűrt, ez pedig mindent megváltoztathat

Putyin a nukleáris fegyverek bevetésének esélyiről beszélt

Ukrajna háborús műholdakat kapott az oroszok ellen, nem várt helyről jött az űrfegyver

Amerika már komolyan aggódik: az egész világra veszélyes fegyvert épít Oroszország

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ukrán tüzérség a frontvonal közelében
Globál
Gigaüzletre készül Moszkva, Zelenszkij elárulta, mikor hagyja el az ukrán elnöki széket – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility