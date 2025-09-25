  • Megjelenítés
Távozik Trump egyik legfontosabb embere: magasrangú személycsere Amerika élen
Globál

Távozik Trump egyik legfontosabb embere: magasrangú személycsere Amerika élen

Portfolio
Donald Trump helyettes kabinetfőnöke, Taylor Budowich távozik a Fehér Házból - tudta meg a CNN.

Taylor Budowich, Donald Trump kommunikációért felelős helyettes kabinetfőnöke még ebben a hónapban elhagyja a kormányzatot egy új állás miatt - közölte egy bennfentes a CNN-nel.

Budowich távozása teszi őt a legmagasabb rangú munkatárssá, aki elhagyja a Fehér Házat Trump második ciklusának nyolcadik hónapjában.

A kormányzati alkalmazottak körében nem szokatlan, hogy körülbelül egy év után távoznak pozíciójukból.

A jelenlegi adminisztráció személyzetének viszonylagos stabilitása eltér Trump első ciklusától, amelyet gyakori személycserék jellemeztek.

Budowich, aki szerdán nem kívánt nyilatkozni, 2021-ben, Trump hivatali idejének lejárta után a volt elnök szóvivőjeként dolgozott, később pedig a Trump-közeli MAGA Inc. szuper PAC vezetője volt, mielőtt újra csatlakozott a 2024-es kampányhoz.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

