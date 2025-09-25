  • Megjelenítés
Térképet tett közzé Moszkva: elmondták, mekkora területet haraptak ki idén Ukrajnából
Globál

Térképet tett közzé Moszkva: elmondták, mekkora területet haraptak ki idén Ukrajnából

Portfolio
Az orosz védelmi minisztérium térképet adott ki azokról az ukrajnai területekről, amelyeket állításuk szerint a 2025-ös évben „felszabadítottak”, vagyis megszálltak.

A TASZSZ beszámolója szerint az orosz védelmi minisztérium 205 település elfoglalását jelentette be, amelyek idén január 1-je óta kerültek orosz kézre.

A minisztérium hozzátette, hogy Donyeck megyében (az orosz jog szerint Donyecki Népköztársaság) több mint 3308 négyzetkilométert, a Luhanszk megyében (Luhanszki Népköztársaság) több mint 205 négyzetkilométert, Harkiv megyében pedig több mint 542 négyzetkilométert „szabadítottak fel”.

Az összes elfoglalt rész összterülete 4714 négyzetkilométer.

Összehasonlításként: ez kicsit nagyobb, mint Veszprém megye területe (4463 négyzetkilométer). Ukrajna teljes hivatalos területe viszont 603 628 négyzetkilométer, az idén eddig elfoglalt terület ennek 0,78 százaléka.

Donyeck és Luhanszk megye azon négy megye közé tartozik, amelyeket 2022 szeptemberében Oroszország az orosz jog szerint annektált, Harkiv megyére viszont hivatalosan nem tart igényt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrán tüzérség a frontvonal közelében
Globál
Gigaüzletre készül Moszkva, Zelenszkij elárulta, mikor hagyja el az ukrán elnöki széket – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Ezt rengeteg magyar nem tudja a rá váró örökségről: sokakat érhet váratlan meglepetés 2025-ben?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility