Térképet tett közzé Moszkva: elmondták, mekkora területet haraptak ki idén Ukrajnából

Az orosz védelmi minisztérium térképet adott ki azokról az ukrajnai területekről, amelyeket állításuk szerint a 2025-ös évben „felszabadítottak”, vagyis megszálltak.

A TASZSZ beszámolója szerint az orosz védelmi minisztérium 205 település elfoglalását jelentette be, amelyek idén január 1-je óta kerültek orosz kézre.

A minisztérium hozzátette, hogy Donyeck megyében (az orosz jog szerint Donyecki Népköztársaság) több mint 3308 négyzetkilométert, a Luhanszk megyében (Luhanszki Népköztársaság) több mint 205 négyzetkilométert, Harkiv megyében pedig több mint 542 négyzetkilométert „szabadítottak fel”.

Az összes elfoglalt rész összterülete 4714 négyzetkilométer.

Összehasonlításként: ez kicsit nagyobb, mint Veszprém megye területe (4463 négyzetkilométer). Ukrajna teljes hivatalos területe viszont 603 628 négyzetkilométer, az idén eddig elfoglalt terület ennek 0,78 százaléka.

Donyeck és Luhanszk megye azon négy megye közé tartozik, amelyeket 2022 szeptemberében Oroszország az orosz jog szerint annektált, Harkiv megyére viszont hivatalosan nem tart igényt.

