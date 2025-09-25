Tomboló hurrikán tart Európa felé: ilyen hatással lehet Magyarországra

Ahogy arról a tegnapi nap folyamán is beszámoltunk, a Gabrielle névre keresztelt atlanti-óceáni hurrikán
a héten elérheti a Portugáliától mintegy 1000 kilométerre fekvő Azori-szigeteket, és ugyan legyengült állapotban, de arra is van esély, hogy a portugál partokat is.
A hurrikán szerda hajnalban 200 kilométer per órás maximális szélsebességet is produkált, az Azori-szigetekre pedig várhatóan 150-160 kilométer per órás széllökésekkel érkezik majd meg.
A Weather on Maps meteorológusai a témában tegnap közzétett elemzésükkel kapcsolatban elárulták, nem ritka, hogy egy-egy ex-hurrikán eléri Európát, azonban azok általában a partotérés idejére legyengülnek és átalakulnak mérsékelt övi ciklonokká. Az ilyen ciklonok okoznak nálunk hagyományos frontátvonulásokat.
Gabrielle azonban nem ilyen, hanem szinte változatlan formában, csak kissé gyengülve érkezik meg az öreg kontinens partvidékeire.
Azzal kapcsolatban, hogy az Európát is elérő viharnak lesz-e hatása Magyarország időjárására, a szakemberek leszögezték, hogy hazánkban továbbra sincsenek hurrikánok:
ha ez a vihar valamilyen formában hatással is lesz hazánkra, az legfeljebb a mérsékelt övi ciklonok és anticiklonok helyzetének megváltozásaként realizálódik.
Ennek folyományaként, a következő 1-2 hétben a szokásosnál változékonyabb idő lehet Magyarországon.
Jelentős károkra a vihar partotérési helyénél, Portugáliában sem kell számítani. Az országban nem szoktatlan erős szél mellett,
a partokat 2-3 méteres hullámok korbácsolhatják, ami látványosnak mondható, nyílt vízen pedig akár 4 m-t meghaladó hullámok is lehetnek, de ez sem tekinthető példa nélkülinek az Atlanti-óceánon.
Címlapkép forrása: Shutterstock
