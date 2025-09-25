Történelmi fegyverüzlet készül: az IAF alaposan bevásárolhat az oroszok szupermodern Szu-57-es lopakodó vadászgépéből

Meg nem erősített információk szerint az indiai védelmi minisztérium arra készül, hogy két századnyi, ötödik generációs Szu-57-es vadászgépet szerezzen be, ezen felül pedig további öt századnyi lopakodó repülőgépre vonatkozó szerződést ír alá, amelyeket helyben, licenc alapján gyártanának. Ennek a helyszíne nagy valószínűséggel a Hindustan Aeronautic Limited (HAL) nashiki üzeme lehet. India századonként nagyjából 20 repülőgéppel számol, a lap szerint végeredményben
140 darab ötödik generációs orosz fejlesztésű vadászgép állhat majd az Indiai Légierő (Indian Air Force – IAF) rendelkezésére.
A világ legnépesebb országa azt követően jutott a beszerzés szükségességére, hogy alaposan kielemezték a 2025 májusi nagyszabású összecsapást Pakisztánnal. Akkor a hírek szerint több indiai vadászgép is megsemmisült, ez pedig rávilágított az IAF hiányosságaira. A katonai döntéshozók már korábban is megbeszéléseket folytattak Oroszországgal a korszerű, ötödik generációs Szu-57-es vadászgépek beszerzéséről, ám a májusi események felgyorsították a tárgyalásokat.
Újdelhi a lap szerint azért döntött az orosz technológia mellett, mert „nagyobb hatótávolsággal rendelkezik, mint a nyugati versenytársaik”, valamint a „levegő-levegő és cirkálórakétái sokkal mélyebb támadásokat is lehetővé tesznek az ellenséges területen”. Kiemelték emellett, hogy a lopakodó képességeknek és
a fejlett elektronikai berendezésnek köszönhetően akár a pakisztáni légtérbe is mélyen behatolhatnak vele.
Az Szu-57-est az oroszok állítása szerint már számos eltérő feladatra használták, ezért komoly tapasztalattal bírnak az éles helyzetekben is.
Újdelhi és Moszkva között régóta fennálló védelmi együttműködés van, a felemelkedő nagyhatalom az orosz hadiipar egyik legnagyobb vásárlói közé tartozik. Korábban Moszkva hasonló konstrukcióban Szu-30MKI negyedik generációs vadászgépeket is szállított Indiának. A dél-ázsiai ország saját ötödik generációs vadászgépet is fejleszt, de ez a várakozások szerint 2030 előtt nem készülhet el, onnan még további évek telhetnek el, ameddig az IAF rendelkezésére állnak. A két hatalom közötti kapcsolatokat megrengette, hogy Újdelhi Sz-400-as légvédelmi rakétarendszereket rendelt korábban, amelyeket már le kellett volna szállítani, de az orosz-ukrán háború miatt fellépő alkatrészhiány lassítja a rendelések legyártását. A hírek szerint Moszkva az Szu-57-eseket 2024-ben elkezdte az ukrajnai konfliktus során is használni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
