Trump Erdogannak is megmondta: abba kellene hagyni az orosz olaj- és gázvásárlást
Trump Erdogannak is megmondta: abba kellene hagyni az orosz olaj- és gázvásárlást

Fegyverüzletekről, a török olaj- és gázimportról, valamint az orosz-ukrán háborúról is tárgyal egymással Donald Trump amerikai és Recep Tayyip Erdogan török elnök - jelentette az NBC News.

Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban fogadta Recep Tayyip Erdogan török elnököt, ahol több fontos kérdést vitattak meg a két ország kapcsolatáról és a nemzetközi helyzetről.

Trump a találkozón kijelentette, hogy megvitatják a Patriot védelmi fegyverrendszer, valamint az F-35 és F-16 típusú katonai repülőgépek ügyét is. "Úgy gondolom, sikeres lesz azoknak a dolgoknak a megvásárlásában, amelyeket szeretne" - fogalmazott az amerikai elnök, utalva a török fegyvervásárlási szándékokra.

Korábban az Egyesült Államok kizárta Törökországot az F-35-ös vadászgép programból, miután az ország orosz légvédelmi rendszert vásárolt, ami biztonsági kockázatot jelentett az amerikai technológiára nézve.

Az Ovális Irodában tartott sajtótájékoztatón

Trump felszólította Erdogant, hogy Törökország hagyjon fel az orosz olaj vásárlásával, amíg Oroszország folytatja "az ukrajnai pusztítást".

Az amerikai elnök szerint "szégyen", hogy Oroszország "szükségtelenül" sok embert öl meg, és "Putyinnak abba kellene hagynia" a háborút.

Arra a kérdésre, hogy Erdogan játszhat-e szerepet az orosz-ukrán háború megoldásában, Trump azt válaszolta:

A legjobb, amit tehetne, hogy nem vásárol olajat és gázt Oroszországtól. Ha ezt megtenné, az valószínűleg a legjobb lépés lenne.

Trump a találkozón azt is közölte, hogy közel áll "valamiféle megállapodáshoz" a gázai háború lezárásáról, miután előző nap arab vezetőkkel találkozott az ENSZ Közgyűlésén. "Nagyszerű találkozónk volt a térség vezetőivel. Úgy gondolom, nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy valamilyen megállapodást kössünk" - mondta.

Az NBC News beszámolója szerint Trump az ENSZ-ben tartott találkozón biztosította az arab vezetőket, hogy

nem fogja engedni Izraelnek a Nyugati Part annektálását.

Az elnök egy 21 pontos béketervet is bemutatott a térségre vonatkozóan, bár egyelőre nem világos, milyen előrelépés történt a megállapodás irányába.

