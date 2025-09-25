Trump olyan ötletet dobott be, amit még Moszkvában is „zseniálisnak” tartanak

Donald Trump amerikai elnök biológiai fegyverek fejlesztésének leállítására irányuló kezdeményezése zseniális
– mondta el Peszkov.
A szóvivő azt is elmondta, hogy Oroszország kész részt venni ebben a kezdeményezésben, de szerinte dokumentálni kell a javaslatot.
Az amerikai elnök az ENSZ-ben tartott beszédében emlegette, hogy problémásnak tartja a biofegyver-egyezmény ellenőrzését. Szerinte ezeknek soha nem alakult ki olyan mechanizmusa, amely ellenőrizné, hogy az országok betartják-e azt. Egy ilyen program kidolgozásának igényét már 2001-ben bedobták, de akkor kudarcba fulladt a kezdeményezés.
Az ezzel kapcsolatos érdeklődés viszont sosem szűnt meg, de lényegi előrelépés nem nagyon történt. A szigorúbb ellenőrzés igényét éppen Oroszország felvetése erősítette meg, mivel a 2022-es ukrajnai katonai inváziója után többször azzal vádolta Washington és Kijevet is, hogy titkos laborokban biofegyvereket fejlesztenek, amelyeket alkalmaznak a harcok közben.
