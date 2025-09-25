  • Megjelenítés
Trump olyan ötletet dobott be, amit még Moszkvában is „zseniálisnak” tartanak
Globál

Trump olyan ötletet dobott be, amit még Moszkvában is „zseniálisnak” tartanak

Portfolio
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára „zseniálisnak” nevezte Donald Trump ötletét a biofegyverek korlátozásáról – számolt be a TASzSz.

Donald Trump amerikai elnök biológiai fegyverek fejlesztésének leállítására irányuló kezdeményezése zseniális

– mondta el Peszkov.

A szóvivő azt is elmondta, hogy Oroszország kész részt venni ebben a kezdeményezésben, de szerinte dokumentálni kell a javaslatot.

Az amerikai elnök az ENSZ-ben tartott beszédében emlegette, hogy problémásnak tartja a biofegyver-egyezmény ellenőrzését. Szerinte ezeknek soha nem alakult ki olyan mechanizmusa, amely ellenőrizné, hogy az országok betartják-e azt. Egy ilyen program kidolgozásának igényét már 2001-ben bedobták, de akkor kudarcba fulladt a kezdeményezés.

Az ezzel kapcsolatos érdeklődés viszont sosem szűnt meg, de lényegi előrelépés nem nagyon történt. A szigorúbb ellenőrzés igényét éppen Oroszország felvetése erősítette meg, mivel a 2022-es ukrajnai katonai inváziója után többször azzal vádolta Washington és Kijevet is, hogy titkos laborokban biofegyvereket fejlesztenek, amelyeket alkalmaznak a harcok közben.

Kapcsolódó cikkünk

Gigaüzletre készül Moszkva, Zelenszkij elárulta, mikor hagyja el az ukrán elnöki széket – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ukrán tüzérség a frontvonal közelében
Globál
Gigaüzletre készül Moszkva, Zelenszkij elárulta, mikor hagyja el az ukrán elnöki széket – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Pénzcentrum
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility