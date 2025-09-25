Az ukrán hadsereg intenzív nyomást gyakorol a dobropilliai szektorban, ahol sikeresen feldarabolták az orosz vonalakat. A térségben az ukrán csapatok déli irányba kezdtek előrenyomulni, visszaszorítva az oroszokat és visszafoglalva kulcsfontosságú területeket Pankivka környékén. Az előretörést az ukrán drónkezelők megfeszített munkája tette lehetővé, akik éjjel-nappal figyelik és megsemmisítik az orosz mozgásokat. Az 1. Azov Hadtest megerősítette, hogy az ukrán egységek teljesen megtisztították Pankivkát.
Oroszország négy gyalogsági egységet és egy tengerészgyalogos ezredet vezényelt a területre, de az ukrán taktika, amely a menetben lévő erősítéseket támadja, minden erőfeszítést meghiúsít.
A bemutatott harci felvételek tanúsága szerint az ukrán dróncsapások rendkívül hatékonyak: egy tízfős orosz egységből kilenc katonát már a megközelítési útvonalakon megsemmisítettek, csak egy maradt életben, aki megadta magát. Egy orosz motoros rohamcsoportot még a frontvonal elérése előtt megsemmisítettek, egy ellátmányt szállító furgont pedig közvetlen találat ért, amely a szállított lőszerekkel és fegyverekkel együtt lángba borult.
Ukrainian forces have created their largest encirclement of Russian troops yet in the Pokrovsk direction, trapping enemy soldiers in three separate pockets with no escape routes.The operation relied heavily on drone swarms that hunted down Russian reinforcements and supply… pic.twitter.com/P1RK0UyG6C https://t.co/P1RK0UyG6C— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) September 25, 2025
Valentyin Manko ezredes, az ukrán rohamcsapatok parancsnoka megerősítette, hogy a Dobropillia közelében lévő orosz erőket három hete elvágták, és jelenleg három különálló katlan áll ukrán ellenőrzés alatt. A beszámoló szerint az ukrán drónok és tüzérség minden megközelítési útvonalat lefednek.
Volodimir Zelenszkij elnök szimbolikus látogatást tett a fronton, ahol találkozott az ellentámadásban részt vevő katonákkal, állami kitüntetéseket adott át, és Olekszandr Szirszki tábornoktól kapott tájékoztatást. Az elnök hangsúlyozta az ukrán előrehaladás mértékét, és megerősítette, hogy
160 négyzetkilométert teljesen felszabadítottak, további 171 négyzetkilométert megtisztítottak, de még nem konszolidáltak, beleértve 7 felszabadított és 9 megtisztított települést.
A beszámoló szerint a dobropilliai kiszögellésért folytatott csata során több mint 100 orosz katonát fogtak el, 1322-t megöltek és 1134-et megsebesítettek.
Az ukrán többrétegű hadművelet Pokrovszk körül eredményesnek bizonyul. A légicsapások, a drónhadviselés és az orosz raktárak és ellátási útvonalak elleni folyamatos támadások kombinálásával az ukrán parancsnokok megfojtották Oroszország képességét offenzívái fenntartására.
