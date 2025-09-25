  • Megjelenítés
Ultimátumot kapott Oroszország a NATO-tól: „a követkető vadászgépet lelőjük”
Globál

Ultimátumot kapott Oroszország a NATO-tól: „a követkető vadászgépet lelőjük”

Portfolio
Az Európai Unió diplomatái közvetlenül is figyelmeztették Oroszországot arra, hogy a NATO lelőheti a következő orosz repülőgépet, amely berepül engedély nélkül a légtérbe – tudta meg a Bloomberg.

A lap úgy tudja: volt egy különleges találkozó Moszkvában, mely során brit, francia és német diplomaták explicit megvádolták Oroszországot azzal, hogy szándékosan sértették meg több ízben NATO-országok légterét.

Oroszország képviselői állítólag azt válaszolták: a lengyel drónbetörés kapcsán hibáztak és nem szándékosan sértették meg a NATO légterét. Azt viszont nem tagadták, hogy az észt légtér megsértése szándékos volt, annyit mondtak, hogy Ukrajna a napokban európai segítséggel támadták a Krímet és Oroszország „erre válaszolt.”

A találkozó során az európai tisztviselők

nyíltan megkérték Oroszországot arra, hogy hagyjon fel a légtérsértésekkel, mert ha nem teszik, a „NATO készen áll arra, hogy lelője az orosz repülőgépeket”.

Erről egyébként több NATO-vezető is beszélt a napokban: Donald Tusk lengyel miniszterelnök tett ilyen bejelentést, Donald Trump amerikai elnök pedig arról beszélt, hogy támogatja az elképzelést.

Oroszország párizsi nagykövete ma délután azt mondta: ha a NATO lelő egy orosz repülőgépet, háború lesz. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter viszont azt mondta: a NATO és Oroszország már most is háborúban áll.

Kapcsolódó cikkünk

Gigaüzletre készül Moszkva, Zelenszkij elárulta, mikor hagyja el az ukrán elnöki széket – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Szerb zászló
Globál
Nincs tovább: Amerika lesújt Szerbiára, mennek a szankciók
Pénzcentrum
Ezt rengeteg magyar nem tudja a rá váró örökségről: sokakat érhet váratlan meglepetés 2025-ben?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility