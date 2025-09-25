Ultimátumot kapott Oroszország a NATO-tól: „a követkető vadászgépet lelőjük”

A lap úgy tudja: volt egy különleges találkozó Moszkvában, mely során brit, francia és német diplomaták explicit megvádolták Oroszországot azzal, hogy szándékosan sértették meg több ízben NATO-országok légterét.

Oroszország képviselői állítólag azt válaszolták: a lengyel drónbetörés kapcsán hibáztak és nem szándékosan sértették meg a NATO légterét. Azt viszont nem tagadták, hogy az észt légtér megsértése szándékos volt, annyit mondtak, hogy Ukrajna a napokban európai segítséggel támadták a Krímet és Oroszország „erre válaszolt.”

A találkozó során az európai tisztviselők

nyíltan megkérték Oroszországot arra, hogy hagyjon fel a légtérsértésekkel, mert ha nem teszik, a „NATO készen áll arra, hogy lelője az orosz repülőgépeket”.

Erről egyébként több NATO-vezető is beszélt a napokban: Donald Tusk lengyel miniszterelnök tett ilyen bejelentést, Donald Trump amerikai elnök pedig arról beszélt, hogy támogatja az elképzelést.

Oroszország párizsi nagykövete ma délután azt mondta: ha a NATO lelő egy orosz repülőgépet, háború lesz. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter viszont azt mondta: a NATO és Oroszország már most is háborúban áll.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images