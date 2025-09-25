  • Megjelenítés
Ursula von der Leyen elárulta, mikor lehet lelőni az orosz vadászgépeket
Ursula von der Leyen elárulta, mikor lehet lelőni az orosz vadászgépeket

A CNN-nek adott interjút Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, amelyben az EU légterébe lépő orosz vadászgépekről beszélt.

Véleményem szerint minden négyzetcentimétert meg kell védenünk a területünkön, és ez azt jelenti, hogy ha behatolnak a légtérbe, akkor figyelmeztetés és egyértelmű tájékoztatás után természetesen felmerül a légterünkbe behatoló vadászgép lelövésének lehetősége

– jelentette ki a politikus.

A kérdés az elmúlt hetekben az egyre gyakrabban felbukkanó légtérsértő orosz gépek miatt került a rivaldafénybe. Lengyelországba legalább 19 drón hatolt be szeptember 9-én, éppen akkor, amikor a szomszédos Fehéroroszországban a Zapad-2025 nevű nagyszabású hadgyakorlatot tartották, ezen a nukleáris rakéták kilövését is gyakorolták. Tíz nappal később három MiG-31-es vadászgép hatolt be Észtország légterébe, ezek összesen 12 percen keresztül tartózkodtak illetéktelenül a NATO-tagállam területén.

Donald Trump korábban azt mondta, hogy a biztonsági szervezetnek „le kell lőnie” a légtérsértő gépeket.

Zelenszkij szerint teljes kudarc a budapesti memorandum, Volgográdra csaptak le az ukránok – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

