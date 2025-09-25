  • Megjelenítés
Visszautasíthatatlan ajánlatot rakott le Putyin Donald Trump asztalára – Moszkva várja a választ
Visszautasíthatatlan ajánlatot rakott le Putyin Donald Trump asztalára – Moszkva várja a választ

Vlagyimir Putyin orosz elnök szeretné folytatni az egyeztetést a hamarosan lejáró, nukleáris fegyvereket korlátozó Új START egyezményről, Moszkva Donald Trump amerikai elnök válaszát várja – jelentette ki ma Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Peszkov hangsúlyozta: a Nemzetközi Nukleáris Fórum minden résztvevője támogatja az orosz kezdeményezést, remélik, hogy az USA is így fog tenni ( az említett rendezvény egy Oroszország által, elsősorban oroszbarát országoknak szervezett esemény volt).

Peszkov azt mondta:

Oroszország most arra vár, hogy a „másik oldal” (Amerika) válaszoljon a kezdeményezésre.

Az Új START egyezmény 2026 februárjában veszti hatályát, Vlagyimir Putyin orosz elnök szeptember 22-én jelentette be, hogy Oroszország szeretné megújítani a megállapodást, de ehhez az USA-val való egyeztetések folytatása szükséges.

Az Új START egyezmény a hadászati nukleáris fegyverek mennyiségét korlátozza – az egyezményben való részvételt Oroszország 2023-ban felfüggesztette.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons / Public Domain

