Visszautasíthatatlan ajánlatot rakott le Putyin Donald Trump asztalára – Moszkva várja a választ

Peszkov hangsúlyozta: a Nemzetközi Nukleáris Fórum minden résztvevője támogatja az orosz kezdeményezést, remélik, hogy az USA is így fog tenni ( az említett rendezvény egy Oroszország által, elsősorban oroszbarát országoknak szervezett esemény volt).
Peszkov azt mondta:
Oroszország most arra vár, hogy a „másik oldal” (Amerika) válaszoljon a kezdeményezésre.
Az Új START egyezmény 2026 februárjában veszti hatályát, Vlagyimir Putyin orosz elnök szeptember 22-én jelentette be, hogy Oroszország szeretné megújítani a megállapodást, de ehhez az USA-val való egyeztetések folytatása szükséges.
Az Új START egyezmény a hadászati nukleáris fegyverek mennyiségét korlátozza – az egyezményben való részvételt Oroszország 2023-ban felfüggesztette.
