Zelenszkij szerint teljes kudarc a budapesti memorandum, Volgográdra csaptak le az ukránok – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT) mondott beszédében azt mondta, az 1994-es budapesti memorandumról kiderült, hogy csak „fecsegés”, elbukott, ezért Ukrajna a „tettre készek koalíciójával” együtt új biztonsági architektúrát épít – írja az Ukrajinszka Pravda. Több robbanás is volt a nap folyamán Volgográd megyében, Oroszországban – az ukrán haderő drónokkal támadta a térséget. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Bekeményített Moszkvával szemben Trump, az orosz olaj magyar vásárlásáról is megszólalt – Háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Trader

