Zelenszkij távozhat az ukrán elnöki székből, de van egy feltétele

Az én célom a háború befejezése, nem pedig az, hogy továbbra is hivatalban maradjak

- tisztázta a kérdést az ukrán elnök, ezzel egyértelműen jelezve, hogy a háború lezárását követően távozhat a pozíciójából.

A kérdés azért merül fel visszatérően, mert Ukrajnában utoljára 2019-ben tartottak választásokat, akkor győzedelmeskedett Zelenszkij. Egy ciklus öt évig tart, ennek megfelelően 2024-ben újra választásokat kellett volna tartani az országban, ám a háborús helyzet miatt erre nem volt lehetőség. Bár többször is felmerült egy választás kiírása, ehhez olyan problémákra kellett volna megoldást találni, amelyre jelenleg nincs kapacitása sem az ukrán hatóságoknak, és az alkotmány sem teszi lehetővé.

Zelenszkij személyét az orosz propaganda rendszeresen azzal vádolja, hogy illegitim, mivel szerintük már nem kellene hivatalban lennie. Az is visszatérő hír, hogy amennyiben ténylegesen megrendezésre kerülne Ukrajnában egy választás, akkor az ukrán elnöki szék legnagyobb esélyese a korábbi vezérkari főnök, Valerij Zaluzsnij lehet, aki jelenleg Ukrajna brit nagykövete, de továbbra is nagy népszerűségnek örvend az ukránok körében.

Címlapkép forrása: EU