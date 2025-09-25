  • Megjelenítés
Zsoldosok készültek puccsra Magyarország szomszédjában – Meglepő helyen kapták el őket

Dubajban fogták el a román zsoldosvezért, Horațiu Potrát, illetve fiát, Dorián Potrát, akiket azzal vádolnak, hogy puccsot akartak végrehajtani tavaly decemberben Romániában Călin Georgescu szélsőjobboldali elnökjelölt érdekében – írja a Politico.

Romániában tavaly novemberben rendeztek elnökválasztást, melyen meglepetésre a korábban szinte ismeretlen Călin Georgescu győzött. A román titkosszolgálatok szerint a jelöltet a háttérből Oroszország támogatta, ezért a román alkotmánybíróság törölte az elnökválasztás első fordulóját, és az egész folyamat megismétlését rendelte el.

Ezt követően a Georgescuval szoros kapcsolatban álló Horațiu Potra és zsoldostársai felfegyverkezve Bukarestbe akartak menni, hogy ott puccsot hajtsanak végre, a rendőrség azonban megakadályozta őket ebbe. A „román Prigozsinnak” is nevezett Potrát őrizetbe vették, de később elengedték, a zsoldosvezér ezután fiával együtt Dubajba menekült.

Szeptember 16-án a román ügyészség vádat emelt Georgescu, Potra és más zsoldosok ellen.

A vád szerint az elnökválasztás törlése után a zsoldosok tüntetést akartak szervezni és azt erőszakba fullasztani. Az ügyészség azt állítja, a fegyveres csoport összecsapásokat akart provokálni és „felforgató jellegű erőszakos cselekményeket” végrehajtani, amelyek veszélyeztetik a nemzetbiztonságot és az alkotmányos rendet.

Potráról és a Kongói Demokratikus Köztársaságot megjárt zsoldosairól ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

