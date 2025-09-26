Bejelentette Moszkva: stratégiai győzelmet arattak az északi fronton

Az orosz védelmi minisztérium ma jelentette be, hogy elfoglalták („felszabadították”) Junakovkát, vagyis Ukrajna Szumi megyéjében található Junakivja települést.

Egy 1700 fős, nagyobb méretű faluról van szó, Szumi várostól mindössze 20 kilométerre.

A TASZSZ hírügynökség védelmi minisztériumi forrása azt mondta:

Junakivja elfoglalása egyfajta „ugródeszkának” tekinthető, innen az orosz erők gyorsabban fognak befelé haladni.

Azt mondta: az ukrán haderő Junakivkát használta hídfőállásként Kurszk megye támadásához tavaly nyáron, ezt is sikerült most felszámolni.

A település felszabadítása jelentős és fontos lépés a határ menti biztonsági zóna létrehozása felé”

– idézi a meg nem nevezett orosz tisztet a TASZSZ (az orosz haderő a "felszabadítás" szót használja ukrán települések megszállására, függetlenül attól, adott régiót "annektálta"-e Oroszország vagy sem).

Ukrán oldalon még nem erősítették meg a település elestét. A LiveUAMap térképe szerint a falu kb. 50%-át, a Deepstate szerint kb. 80%-át ellenőrzik az oroszok.

