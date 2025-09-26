Botránnyal indult Netanjahu beszéde az ENSZ-ben

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök pénteken szólalt fel az ENSZ Közgyűlésében. Beszéde elején sokan elhagyták a termet, bekiabálások és füttyögések kíséretében.

A kormányfő New York-i beszéde elején több tucat diplomata elhagyta a termet, ahol a közgyűlés ülésszakának csúcsszintű vitája zajlik. A diplomaták kivonulását bekiabálások és füttyögések kísérték.

NOW: Delegations are leaving the hall ahead of Netanyahu's speech at the UN. pic.twitter.com/ERp6eqEeAs https://t.co/ERp6eqEeAs — Clash Report (@clashreport) September 26, 2025

Netanjahu beszédében bírálta a palesztin államot elismerő nyugati országokat. Szerinte ezzel azt az üzenetet küldték a palesztinoknak, hogy „a zsidók gyilkolása kifizetődő”.

Az izraeli miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a Hamász palesztin terrorszervezet izraeli támadásában 2023. október 7-én megöltek 1200 embert, és elhurcoltak több mint 200 túszt, akik közül 48-at még nem szolgáltattak vissza, és akik közül 20-an vannak még életben.

Netanjahu megjegyezte, beszédét az internet mellett az izraeli oldalon elhelyezett hangszórókon keresztül is közvetítik a Gázai övezetbe, hogy maguk a túszok is hallhassák.

A felszólaló szerint sok nyugati vezető „meghajolt az elfogult média, a radikális iszlám közösségek és az antiszemita tömegek előtt”. Meglátása szerint sokan, akik a nyilvánosság előtt elítélik Izraelt, a színfalak mögött köszönetet mondanak az izraeli hírszerzésnek, amely számos merényletet hiúsított meg nyugati fővárosokban.

A zsidók meggyilkolása kifizetődő – ez az üzenet, amelyet azok a vezetők küldtek, akik a héten elismerték a palesztin államot

– foglalt állást Netanjahu.

Leszögezte: Izrael nem hajlik meg a nyomás előtt, és nem fogadja el, hogy a palesztin államiságot rákényszerítsék.

Netanjahu a népirtás vádjával kapcsolatban kiemelte: az izraeli hadsereg nem céloz civileket, hanem a lehető legnagyobb gondossággal megkülönbözteti őket a harcosoktól. Hangsúlyozta azt is: Izrael naponta mintegy 2000 kalóriának megfelelő élelmiszert juttat az övezetbe minden gázai számára. Ha mégis éheznek a Gázai övezetben, az szerinte azért van, mert a Hamász lefoglalja a segélyek túlnyomó részét.

A palesztin vezetést Netanjahu korruptnak nevezte, mert szerinte pénzzel jutalmazza a terroristákat, tömeggyilkosokról nevez el középületeket, és évtizedek óta nem hajt végre valódi reformokat.

Államot adni a palesztinoknak olyan, mintha szeptember 11. után az al-Kaidának adtak volna egy államot New York mellett. Őrület, esztelenség

– fogalmazott.

Az utóbbi napokban több nyugati ország is elismerte a független palesztin államot, így Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália, Franciaország vagy Portugália.

Címlapkép: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszakának csúcsszintű általános vitáján szólal fel a világszervezet New York-i székházában 2025. szeptember 26-án. MTI/EPA/Sarah Yenesel