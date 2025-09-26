  • Megjelenítés
Folytatódik: rejtélyes drónok tűntek fel Németország felett is
Globál

Folytatódik: rejtélyes drónok tűntek fel Németország felett is

Portfolio
Azonosítatlan drónok tűntek fel Németország Dániával szomszédos tartománya, Schleswig-Holstein egén péntek este – írja a The Kyiv Independent német forrásra hivatkozva.

A tartományi belügyminisztérium szerint jelenleg nyomozás folyik az ügyben, és megerősítették a drónvédelmi rendszereket más német tartományokkal együttműködve.

A Tagesschau.de idézi Sabine Sütterlin-Waack tartományi belügyminisztert, aki azt mondta,

kémtevékenységre gyanakszanak.

A németországi esetet megelőzően Dániában egymást követően három incidens is történt, amikor azonosítatlan drónok jelentek meg a légtérben.

A rejtélyes légtérsértések megszaporodtak az utóbbi hetekben Európában, és egy részüket egyértelműen Oroszországhoz kötik.

Szeptember 19-én három orosz MiG-31-es vadászgép hatolt be az észt légtérbe, előtte pedig, szeptember 10-én egyszerre 19 orosz drón sértette meg a lengyel légteret.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrajna háború percről percre péntek
Globál
Visszautasíthatatlan ajánlatot tett Putyin, Zelenszkij szerint magyar drónok sértették meg az ukrán légteret – Háborús híreink pénteken
Pénzcentrum
Úgy húznak le a neten, hogy észre sem veszed: titokban térképezték fel a magyar vásárlókat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility