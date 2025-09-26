Folytatódik: rejtélyes drónok tűntek fel Németország felett is

A tartományi belügyminisztérium szerint jelenleg nyomozás folyik az ügyben, és megerősítették a drónvédelmi rendszereket más német tartományokkal együttműködve.

A Tagesschau.de idézi Sabine Sütterlin-Waack tartományi belügyminisztert, aki azt mondta,

kémtevékenységre gyanakszanak.

A németországi esetet megelőzően Dániában egymást követően három incidens is történt, amikor azonosítatlan drónok jelentek meg a légtérben.

A rejtélyes légtérsértések megszaporodtak az utóbbi hetekben Európában, és egy részüket egyértelműen Oroszországhoz kötik.

Szeptember 19-én három orosz MiG-31-es vadászgép hatolt be az észt légtérbe, előtte pedig, szeptember 10-én egyszerre 19 orosz drón sértette meg a lengyel légteret.

