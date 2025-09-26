  • Megjelenítés
Háborús fordulat Donald Trumptól - Az EU szerint nem eszik olyan forrón a kását
Globál

Háborús fordulat Donald Trumptól - Az EU szerint nem eszik olyan forrón a kását

Portfolio
Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője figyelmeztetett, hogy nem kizárólag Európa felelőssége segíteni Ukrajnának a háború lezárásában, különösen Donald Trump azon ígéretének fényében, hogy véget vet a harcoknak - számolt be a Politico.

Ő volt az, aki megígérte, hogy megállítja az öldöklést. Tehát ez nem lehet csak a mi felelősségünk"

- nyilatkozta Kallas az ENSZ Közgyűlés margóján adott interjúban, utalva Trump elnökre.

Ukrajna és szövetségesei jelenleg próbálják értelmezni Trump hirtelen irányváltását a háborúval kapcsolatban. Az elnök a héten a Truth Social platformon azt írta, hogy szerinte Ukrajna "olyan helyzetben van, hogy harcolhat és VISSZANYERHETI egész Ukrajnát eredeti formájában" az Európai Unió és a NATO támogatásával, amelyek "azt tehetnek, amit akarnak" az amerikai fegyverekkel.

Kapcsolódó cikkünk

Semmiből jött a váratlan fordulat - Ukrajna most már biztosan megnyeri a háborút?

Kallas hangsúlyozta, hogy nincs NATO az Egyesült Államok nélkül.

Amerika a legnagyobb szövetséges a NATO-ban. Tehát ha arról beszélünk, mit kellene tennie a NATO-nak, az azt is jelenti, mit kellene tennie Amerikának."

Az EU külügyi főképviselője egyetértett Trumppal abban, hogy Európának csökkentenie kell az orosz olaj- és gázimportot.

Trump-nak igaza volt. 80 százalékkal csökkentettük olaj- és gázvásárlásainkat, ami azt jelenti, hogy ha mindenki azt tenné, amit mi, nagyobb hatást érhetnénk el. 19 szankciós csomagot vezettünk be. Ha a szövetségesek tükröznék ezeket, a háború hamarabb véget érne."

Kallas szerint Washingtonnak szerepe van abban, hogy meggyőzze Magyarországot és Szlovákiát - a blokk két legnagyobb orosz energiaimportőrét - függőségük megszüntetéséről. Kiemelte, hogy az USA-nak "befolyása" van ezekre az országokra, és pozitív lépésként értékelte Trump és Orbán Viktor magyar miniszterelnök telefonbeszélgetését.

Kapcsolódó cikkünk

Az EU külügyi főképviselője Trump elnökhöz fordult: "meg kell állítani Magyarországot"

Az EU-s diplomata bírálta Oroszországot, amiért nem közelít jóhiszeműen a tárgyalásokhoz.

Megértem, mit mondanak az amerikaiak - hogy nem gyakorolhatnak nyomást Oroszországra, mert az lezárná a kommunikációs csatornákat... De a jóindulatot Putyin kihasználja."

Kallas támogatta az orosz befagyasztott eszközök mozgósítását Ukrajna megsegítésére a G7 pénzügyminiszterek október 1-jére tervezett megbeszélései előtt.

"Ha most egyetértés van abban, hogy senki az asztalnál nem tudja elképzelni, hogy Ukrajna újjáépítése az adófizetőink pénzéből történjen, akkor megoldásokra van szükségünk. Oroszországnak kell fizetnie az általa okozott károkért" - mondta.

Kapcsolódó cikkünk

Orosz gépek lelövésére készül a NATO, Lavrov szerint háborúban állunk - Híreink az orosz-ukrán frontvonalról pénteken

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
ukrajna háború percről percre péntek
Globál
Orosz gépek lelövésére készül a NATO, Lavrov szerint háborúban állunk - Híreink az orosz-ukrán frontvonalról pénteken
Pénzcentrum
Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility