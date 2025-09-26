Háborús fordulat Donald Trumptól - Az EU szerint nem eszik olyan forrón a kását

Ő volt az, aki megígérte, hogy megállítja az öldöklést. Tehát ez nem lehet csak a mi felelősségünk"
- nyilatkozta Kallas az ENSZ Közgyűlés margóján adott interjúban, utalva Trump elnökre.
Ukrajna és szövetségesei jelenleg próbálják értelmezni Trump hirtelen irányváltását a háborúval kapcsolatban. Az elnök a héten a Truth Social platformon azt írta, hogy szerinte Ukrajna "olyan helyzetben van, hogy harcolhat és VISSZANYERHETI egész Ukrajnát eredeti formájában" az Európai Unió és a NATO támogatásával, amelyek "azt tehetnek, amit akarnak" az amerikai fegyverekkel.
Kallas hangsúlyozta, hogy nincs NATO az Egyesült Államok nélkül.
Amerika a legnagyobb szövetséges a NATO-ban. Tehát ha arról beszélünk, mit kellene tennie a NATO-nak, az azt is jelenti, mit kellene tennie Amerikának."
Az EU külügyi főképviselője egyetértett Trumppal abban, hogy Európának csökkentenie kell az orosz olaj- és gázimportot.
Trump-nak igaza volt. 80 százalékkal csökkentettük olaj- és gázvásárlásainkat, ami azt jelenti, hogy ha mindenki azt tenné, amit mi, nagyobb hatást érhetnénk el. 19 szankciós csomagot vezettünk be. Ha a szövetségesek tükröznék ezeket, a háború hamarabb véget érne."
Kallas szerint Washingtonnak szerepe van abban, hogy meggyőzze Magyarországot és Szlovákiát - a blokk két legnagyobb orosz energiaimportőrét - függőségük megszüntetéséről. Kiemelte, hogy az USA-nak "befolyása" van ezekre az országokra, és pozitív lépésként értékelte Trump és Orbán Viktor magyar miniszterelnök telefonbeszélgetését.
Az EU-s diplomata bírálta Oroszországot, amiért nem közelít jóhiszeműen a tárgyalásokhoz.
Megértem, mit mondanak az amerikaiak - hogy nem gyakorolhatnak nyomást Oroszországra, mert az lezárná a kommunikációs csatornákat... De a jóindulatot Putyin kihasználja."
Kallas támogatta az orosz befagyasztott eszközök mozgósítását Ukrajna megsegítésére a G7 pénzügyminiszterek október 1-jére tervezett megbeszélései előtt.
"Ha most egyetértés van abban, hogy senki az asztalnál nem tudja elképzelni, hogy Ukrajna újjáépítése az adófizetőink pénzéből történjen, akkor megoldásokra van szükségünk. Oroszországnak kell fizetnie az általa okozott károkért" - mondta.
Címlapkép forrása: Shutterstock
