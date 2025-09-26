  • Megjelenítés
Hatalmas orosz sikerről jönnek hírek – Megszólalt az ukrán főparancsnok
A Dnyipropetrovszk megyében zajló orosz offenzíva csupán egy kirakat-hadművelet, nincs az oroszoknak elég erőforrásuk a régióban ahhoz, hogy mélyen behatoljanak a megye területére – jelentette ki Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok.

Az orosz haderő nagyjából két hónapja tört be Donyeck megyéből Dnyipropetrovszk megyébe, azóta próbálnak beljebb nyomulni a térség területére.

Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok azt mondta: a térségben az oroszok „az ezer vágás technikáját” használják, kis létszámú csapatokkal, egyszerre több irányból nyomulva próbálnak betörni a megye mélyére.

Egy feladatuk van: láttassák magukat, kitűzzék a zászlójukat valamilyen épületre lakott területen. Dinamikusan változik a helyzet. Nagyok a területek, nincs elég katona. Ez rájuk és ránk is igaz. Többen vannak, de nincs elég emberük ahhoz, hogy döntő offenzívát indítsanak”

– mondta az ukrán katonai vezető.

Dnyipropetrovszk megyét Oroszország hivatalosan nem "annektálta," de egészen biztosan megteszik majd, amint elég területet hódítottak meg a térségben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

