Igen merész kéréssel hozakodott elő Zelenszkij Trumpnál – Jöhetnek a Tomahawkok?

Zelenszkij az ENSZ Közgyűlés margóján tartott zárt ajtós találkozón kérte Trumptól, hogy az Egyesült Államok biztosítson Tomahawk nagy hatótávolságú cirkálórakétákat Ukrajna számára – jelentette a brit The Telegraph.
Az ukrán vezető a lap forrásai szerint azzal érvelt, hogy
a fejlett fegyverrendszer segíthetne nyomást gyakorolni Vlagyimir Putyin orosz elnökre egy békemegállapodás érdekében.
Zelenszkij később azt nyilatkozta, hogy Trump nyitott volt a kérésre, amely megadná Ukrajnának a képességet, hogy mélyen Oroszország területén, akár Moszkvában is csapást mérhessen célpontokra.
Dolgozni fogunk rajta
– idézte Zelenszkij Trump válaszát az Axios hírportálnak adott nyilatkozatában. A Telegraph szerint Marco Rubio amerikai külügyminiszter arra ösztönözte európai kollégáit, hogy a lehető legpozitívabban tekintsék Trump Ukrajnával kapcsolatos politikájának változását.
A Tomahawk rakéta akár 2500 kilométeres hatótávolsággal és 450 kilogrammos robbanófejjel jelentősen meghaladná bármely más, nyugati szövetségesektől kapott nagy hatótávolságú rendszer képességeit. Joe Biden korábbi amerikai elnök elutasított egy hasonló kérést Zelenszkijtől, túl kockázatosnak ítélve azt, mivel a rakéta képes lehet az orosz légvédelem kikerülésére és a konfliktus eszkalálására.
