  • Megjelenítés
Irán fenyeget: ha ez történik, akkor felmondják a megállapodást
Globál

Irán fenyeget: ha ez történik, akkor felmondják a megállapodást

MTI
Irán felmondja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ) kötött egyezményét, amennyiben a nyugati államok visszaállítják a Teheránra kirótt szankciókat - jelentette ki pénteken az iráni külügyminiszter.

Abbász Aragcsi a Telegramon közzétett üzenetében hangsúlyozta, hogy az ügynökséggel Egyiptomban megkötött egyezményt - amely többek között lehetővé teszi a NAÜ ellenőrei számára a belépést az iráni nukleáris létesítményekbe -,

semmisnek tekinti a síita állam elleni bármely "barátságtalan lépés" esetén.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) szeptember 19-én engedélyezte az úgynevezett snapback mechanizmust. Ez olyan jogi eljárás, amely lehetővé teszi, hogy visszaállítsák az ENSZ által korábban elrendelt büntetőintézkedéseket, ha az érintett fel megszegi a kötelezettségvállalásait.

A testület mindazonáltal pénteken szavaz arról az Oroszország és Kína által előterjesztett javaslatról, amely lehetővé tenné, hogy a büntetőintézkedések visszaállítását hat hónappal elhalasszák.

Franciaország, Nagy-Britannia, Németország, az Egyesült Államok, Oroszország és Kína 2015-ben kötötte meg Iránnal az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról és ellenőrzéséről szóló megállapodást (Közös Átfogó Akcióterv, angol rövidítéssel JCPOA), amelyben Irán vállalta, hogy a szankciók feloldása fejében korlátozza atomprogramját. A megállapodást az ENSZ 2231. határozata léptette érvénybe, és október közepén jár le.

Donald Trump amerikai elnök első mandátuma idején, 2018-ban kiléptette országát a szerződésből és visszaállította az Egyesült Államok által elrendelt büntetőintézkedéseket. Irán ezt követően felhagyott egyes kötelezettségvállalásai teljesítésével, egyebek mellett az urándúsítás területén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrajna háború percről percre péntek
Globál
Lengyelország evakuál, Junakivka elesett - Híreink az orosz-ukrán frontvonalról pénteken
Pénzcentrum
Kínát és az oroszokat is satuba fogná Donald Trump: újabb válságot szabadít a világra az USA elnöke?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility