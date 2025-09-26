  • Megjelenítés
Káosz van az orosz benzinkutakon
Globál

Káosz van az orosz benzinkutakon

Portfolio
Oroszország több régiójában üzemanyaghiány alakult ki az ukrán dróntámadások következtében, ami hosszú sorokat és ellátási zavarokat okoz a benzinkutaknál.

A Krím-félszigeten található Szevasztopolban hosszú autósorok jelzik azt az üzemanyagválságot, amely Oroszország számos területét érinti. Az elmúlt hetekben Ukrajna fokozta a drónokkal végrehajtott támadásait az orosz finomítók és exportterminálok ellen, ami most a gépjárművezetőket is érzékenyen érinti.

Kapcsolódó cikkünk

Lángok csaptak fel az Afipsky olajfinomítóban

Zelenszkij: valószínűleg magyar drónok sértették meg az ukrán légteret

Egy helyi lakos, Alexander Szemin a Reutersnek elmondta, hogy

előző nap 40 percet várt, hogy megtölthesse tankját Szevasztopolban, bár hozzátette, hogy "nem pánikol".

Az Izvesztyija napilap egy üzemanyaggyártói szakszervezetre hivatkozva arról számolt be, hogy több mint egy hónapja tapasztalható üzemanyaghiány és ellátási zavar Oroszország legalább tíz régiójában. Szergej Akszjonov, a Krím vezetője csütörtöki videóüzenetében elismerte a problémát, de biztosította az autósokat, hogy két héten belül minden típusú üzemanyaggal teljesen feltöltik a benzinkutakat.

A Krímtől több ezer kilométerre északra, a Volga menti történelmi városban, Nyizsnyij Novgorodban is hasonló problémákkal szembesültek a helyiek. A Moszkvától keletre fekvő régió kormányzója a héten közölte, hogy a zavarok az ellátási lánc problémáihoz kapcsolódnak, és biztosította a lakosságot, hogy a problémákat hamarosan megoldják.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrajna háború percről percre péntek
Globál
Visszautasíthatatlan ajánlatot tett Putyin, Zelenszkij szerint magyar drónok sértették meg az ukrán légteret – Háborús híreink pénteken
Pénzcentrum
Kíméletlen rezsicsapdába sétálhat százezernyi magyar nyugdíjas 2025 telén: erre jobb felkészülni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility