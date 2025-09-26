Káosz van az orosz benzinkutakon

Oroszország több régiójában üzemanyaghiány alakult ki az ukrán dróntámadások következtében, ami hosszú sorokat és ellátási zavarokat okoz a benzinkutaknál.

A Krím-félszigeten található Szevasztopolban hosszú autósorok jelzik azt az üzemanyagválságot, amely Oroszország számos területét érinti. Az elmúlt hetekben Ukrajna fokozta a drónokkal végrehajtott támadásait az orosz finomítók és exportterminálok ellen, ami most a gépjárművezetőket is érzékenyen érinti.

Egy helyi lakos, Alexander Szemin a Reutersnek elmondta, hogy

előző nap 40 percet várt, hogy megtölthesse tankját Szevasztopolban, bár hozzátette, hogy "nem pánikol".

Az Izvesztyija napilap egy üzemanyaggyártói szakszervezetre hivatkozva arról számolt be, hogy több mint egy hónapja tapasztalható üzemanyaghiány és ellátási zavar Oroszország legalább tíz régiójában. Szergej Akszjonov, a Krím vezetője csütörtöki videóüzenetében elismerte a problémát, de biztosította az autósokat, hogy két héten belül minden típusú üzemanyaggal teljesen feltöltik a benzinkutakat.

A Krímtől több ezer kilométerre északra, a Volga menti történelmi városban, Nyizsnyij Novgorodban is hasonló problémákkal szembesültek a helyiek. A Moszkvától keletre fekvő régió kormányzója a héten közölte, hogy a zavarok az ellátási lánc problémáihoz kapcsolódnak, és biztosította a lakosságot, hogy a problémákat hamarosan megoldják.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images