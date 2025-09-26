  • Megjelenítés
Kényszerleszállást hajtott végre egy magyar katonai helikopter
A hajtómű meghibásodása miatt kényszerleszállást hajtott végre Pápa közelében a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár egyik helikoptere – írja a hvg.hu a Magyar Honvédség honlapja alapján.

Egy H225M helikopterről van szó, amely az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében tartózkodott a pápai bázisrepülőtéren.

A helikopter a Magyar Honvédség 47. Pápa Bázisrepülőtérről péntek kora délután indult vissza állandó állomáshelyére, Szolnokra.

A 74-es oldalszámú gépet a pilóták felszállás után pár perccel a Pápa közelében fekvő Adásztevel és Nagytevel között, lakóterületen kívül, az országúttól egy kilométerre tették le

– közölte a Honvédség.

Megjegyezték, sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt.

Címlapkép: H225M típusú helikopter a szárazföldi és légi műveletek szimulációja során az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat látogató napján a Magyar Honvédség Központi Gyakorló- és lőterén Hajmáskér térségében 2025. szeptember 25-én. MTI/Katona Tibor

