Kényszerleszállást hajtott végre egy magyar katonai helikopter

Egy H225M helikopterről van szó, amely az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében tartózkodott a pápai bázisrepülőtéren.

A helikopter a Magyar Honvédség 47. Pápa Bázisrepülőtérről péntek kora délután indult vissza állandó állomáshelyére, Szolnokra.

A 74-es oldalszámú gépet a pilóták felszállás után pár perccel a Pápa közelében fekvő Adásztevel és Nagytevel között, lakóterületen kívül, az országúttól egy kilométerre tették le

– közölte a Honvédség.

Megjegyezték, sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt.

