Kiadta az utasítást a NATO egyik legerősebb hatalma: ebből az országból mindenki meneküljön!

Lengyelország újranyitotta két határátkelőjét a szomszédos Fehéroroszországgal (Belarusz) és felszólította állampolgárait, hogy azonnal hagyják el az országot – írta meg az Ukrainszka Pravda.

Lengyelország a Zapad-2025 hadgyakorlat miatt az összes határátkelőjét lezárta Fehéroroszországgal, ma megnyitották a Terespol-Breszt és a Koroszczyn-Kozlovicsi határtákelőt.

Varsó belarusz nagykövetsége ugyanakkor figyelmeztette az összes lengyel állampolgárt: a növekvő katonai feszültség és a lengyel állampolgárok véletlenszerű és önkényes hatósági zaklatása miatt

célszerű azonnal elhagyni Fehéroroszországot.

Azt írják: ha tovább eszkalálódik a feszültség, elképzelhető, hogy azonnal le kell zárni a lengyel-belarusz határt, ezután pedig a lengyel állampolgárok kimenekítése lehetetlenné válhat.

Fehéroroszország Oroszország legszorosabb szövetségese.

Orosz gépek lelövésére készül a NATO, Lavrov szerint háborúban állunk - Híreink az orosz-ukrán frontvonalról pénteken

