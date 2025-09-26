Kiadta az utasítást a NATO egyik legerősebb hatalma: ebből az országból mindenki meneküljön!

Lengyelország a Zapad-2025 hadgyakorlat miatt az összes határátkelőjét lezárta Fehéroroszországgal, ma megnyitották a Terespol-Breszt és a Koroszczyn-Kozlovicsi határtákelőt.

Varsó belarusz nagykövetsége ugyanakkor figyelmeztette az összes lengyel állampolgárt: a növekvő katonai feszültség és a lengyel állampolgárok véletlenszerű és önkényes hatósági zaklatása miatt

célszerű azonnal elhagyni Fehéroroszországot.

Azt írják: ha tovább eszkalálódik a feszültség, elképzelhető, hogy azonnal le kell zárni a lengyel-belarusz határt, ezután pedig a lengyel állampolgárok kimenekítése lehetetlenné válhat.

Fehéroroszország Oroszország legszorosabb szövetségese.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images