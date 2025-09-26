Kiadta az utasítást a NATO egyik legerősebb hatalma: ebből az országból mindenki meneküljön!

Lengyelország a Zapad-2025 hadgyakorlat miatt az összes határátkelőjét lezárta Fehéroroszországgal, ma megnyitották a Terespol-Breszt és a Koroszczyn-Kozlovicsi határtákelőt.
Varsó belarusz nagykövetsége ugyanakkor figyelmeztette az összes lengyel állampolgárt: a növekvő katonai feszültség és a lengyel állampolgárok véletlenszerű és önkényes hatósági zaklatása miatt
célszerű azonnal elhagyni Fehéroroszországot.
Azt írják: ha tovább eszkalálódik a feszültség, elképzelhető, hogy azonnal le kell zárni a lengyel-belarusz határt, ezután pedig a lengyel állampolgárok kimenekítése lehetetlenné válhat.
Fehéroroszország Oroszország legszorosabb szövetségese.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szenvednek az európai teherautó-gyártók Trump újabb vámja miatt
A Volvo kivétel.
Orosz energiafüggőség: Donald Trumppal beszélt Orbán Viktor
Orbán Balázs számolt be róla.
Jönnek az új állampapírok, de melyiket érdemes megvenni? Kiszámoltuk!
Vajon a FixMÁP vagy a MÁP Plusz nyeri a versenyt?
Oroszország mozgolódik: MiG-29-esek érkeztek a világ egyik legfeszültebb térségébe
Gyorsan feltöltik a tartalékokat.
A külföldiek mentik a hazai turizmust, gyenge a magyarok utazási kedve
A gyengébb július után augusztusban javított az ágazat.
Trump emeli Európa valódi vezetőjévé Ursula von der Leyent
Úgy néz ki új válasz van a geopolitika 50 éve emlegetett kérdésére.
Háborús fordulat Donald Trumptól - Az EU szerint nem eszik olyan forrón a kását
"Ez nem lehet csak a mi felelősségünk."
Máltai szeretetszolgálat: másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztek be
Felzárkózó településeken élő, rászoruló családok.
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Külföldre költözés matematikája
Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra
A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már találkoztál a fogalommal, de nem vagy biztos a részletekben,... The post Mindent a TBSZ-ről:
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjait. Az Otthon Start lakáshitel 3%-os kamata helyett fix, évi 2,75%-os kamat mellett vehetik igénybe
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.