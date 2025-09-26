Kimondta Zelenszkij: igen, Ukrajna elfogadja, ha így ér véget a háború

Ukrajna hajlandó befagyasztani a frontvonalakat, ha azonnal tűzszünet kezdődik – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy Axiosnak adott interjúban.

Zelenszkij azt mondta: Ukrajna soha nem fogadja el, nem fogadhatja el a megszállt területek fölötti orosz fennhatóságot, viszont

hajlandó átmenetileg lemondani róluk, ha cserébe azonnal tűzszünet jön a háborúban.

Ha megnézi ma a helyzetet és holnap tűzszünet lesz, mindenki megérti, hogy nincs elég erőnk, hogy visszavegyük ezeket a területeket, beszélhetünk ilyenről. Visszaszerezhetjük ezeket a jövőben diplomáciai eszközökkel, nem fegyverrel. Szerintem ez egy jó kompromisszum”

– mondta az ukrán elnök.

Oroszország vezetője, Vlagyimir Putyin néhány hete jelezte Donald Trump amerikai elnöknek Alaszkában: Zaporizzsja és Herszon megyében hajlandó befagyasztani a frontvonalakat, Donyeck és Luhanszk megyét viszont teljes egészében Oroszországnak követeli, annak ellenére, hogy az előző megyét nem hódították meg teljes egészében az oroszok.

Címlapkép forrása: President Of Ukraine from Україна, CC0, via Wikimedia Commons