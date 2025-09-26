Kitiltottak három magyar katonatisztet Ukrajnából

Kijev megtiltotta a beutazást Ukrajnába három magyar tisztnek – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pénteken az X-en.

A tárcavezető szavai szerint ez Ukrajna tükörintézkedése arra, hogy Magyarország korábban ukrán tiszteknek tiltotta meg a beutazást.

A magyar döntést Szibiha megalapozatlannak nevezte.

Ukrajnának megvan a maga méltósága, és nem fog szemet hunyni Magyarország tiszteletlensége felett, különösen ha az a hadseregünket érinti

– jegyezte meg a külügyminiszter.

A magyar kormány augusztus végén megtiltotta a Magyarországra történő beutazást a „Magyar” hívójelű Robert Brovdinak, az ukrán drónerők parancsnokának a Barátság kőolajvezetéket ért dróntámadások miatt. Korábban, júliusban pedig három ukrán katona beutazását tiltotta meg Magyarországra, miután tisztázatlan körülmények között életét vesztette az ukrán hadseregbe behívott kárpátaljai Sebestyén József.

