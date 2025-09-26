Lángok csaptak fel az Afipsky olajfinomítóban

Drónról lehulló törmelék okozott tüzet az oroszországi Afipsky olajfinomítóban, de a lángokat már eloltották a helyi hatóságok jelentése szerint - írja a Reuters.

A pénteki közlemény szerint a dél-oroszországi finomító egyik egységét érte találat, ami tüzet okozott. Egy ipari forrás megerősítette, hogy

egy elsődleges finomítóegység gyulladt ki és le is állt,

a kár felmérése már megtörtént.

Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai infrastruktúra elleni dróntámadásait, célba véve finomítókat és olajvezetékeket. Ezek a támadások üzemanyaghiányt okoztak, ami arra késztette az orosz hatóságokat, hogy terveket dolgozzanak ki a benzin és dízel export korlátozására.

Az Afipsky finomítót, amely a Krasznodari régióban található, augusztus végén is érte már ukrán dróntámadás. A forrás szerint akkor egy másik elsődleges egység sérült meg, amelyet szeptember közepén helyeztek újra üzembe.

Az üzem 2024-ben 7,2 millió tonna nyersolajat (napi 144 000 hordót) dolgozott fel,

míg 2025 január-június között 3 millió tonnát, ipari források szerint.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock