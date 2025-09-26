  • Megjelenítés
Lengyelország evakuál, Junakivka elesett - Híreink az orosz-ukrán frontvonalról pénteken
Lengyelország evakuál, Junakivka elesett - Híreink az orosz-ukrán frontvonalról pénteken

A NATO több platformon, közvetetten és közvetlenül is figyelmeztette Oroszországot: ha folytatják a légtérsértéseket, a szövetség le fogja lőni az orosz repülőgépeket. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arról beszélt: Moszkva már most is háborúban áll a NATO-val, Ukrajnán keresztül. Donald Trump amerikai elnök tegnap ismét papírtigrisnek nevezte Oroszországot. A fronton Kupjanszk egyre rosszabb helyzetben van: a harkivi várost utcáról utcára foglalják el az orosz katonák. A nap folyamán Lengyelország arra szólította fel állampolgárait, hogy hagyják el Belarusz területét, mivel háborús helyzetben nem tudják őket evakuálni. Késő délelőtt Moszkva bejelentette: elfoglalták Junakivkát Szumi megyében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.
Bejelentette Moszkva: stratégiai győzelmet arattak az északi fronton

Oroszország elfoglalta Junakivkát Szumi megyében, ezzel megszerezve a régió egyik legfontosabb logisztikai központját és a tavaly nyári, Kurszk elleni offenzíva hídfőállását – számol be az orosz TASZSZ hírügynökség.

Bejelentette Moszkva: stratégiai győzelmet arattak az északi fronton
Elfoglalták az oroszok Junakivkát

A Szumi megyében található település elfoglalásáról ma késő délelőtt adott hírt az orosz védelmi minisztérium.

Ez a legnagyobb település, amit az orosz haderő meg tudott szerezni a 2025 elején kezdődött Szumi offenzíva során.

Zaharova: konstruktív tárgyalást folytattunk az USA-val

Konstruktívnak nevezte a külügyminiszteri szintű tárgyalásokat az USA és Oroszország közt Marja Zaharova orosz külügyminisztériumi szóvivő, elmondása szerint sikerült megbeszélni az ukrajnai háború alapvető kiváltói okainak lezárását, folytatni az alaszkai csúcstalálkozót követő egyeztetéseket.

(TASZSZ)

Rutte: Donald Trump megtalálta Oroszország ütőerét, ez nagyon fáj Moszkvának

Donald Trump amerikai elnök Indiára kihelyezett büntetővámjai komoly csapást jelentenek Oroszországnak – idézi Mark Rutte NATO-főtitkárt az NDTV.

Rutte: Donald Trump megtalálta Oroszország ütőerét, ez nagyon fáj Moszkvának
Kiadta az utasítást a NATO egyik legerősebb hatalma: ebből az országból mindenki meneküljön!

Lengyelország újranyitotta két határátkelőjét a szomszédos Fehéroroszországgal (Belarusz) és felszólította állampolgárait, hogy azonnal hagyják el az országot – írta meg az Ukrainszka Pravda.

Kiadta az utasítást a NATO egyik legerősebb hatalma: ebből az országból mindenki meneküljön!
Orosz energiafüggőség: Donald Trumppal beszélt Orbán Viktor

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebookon közzétett posztjában számolt be Orbán Viktor és Donald Trump beszélgetéséről.

Orosz energiafüggőség: Donald Trumppal beszélt Orbán Viktor
Oroszország mozgolódik: MiG-29-esek érkeztek a világ egyik legfeszültebb térségébe

MiG-29-es vadászbombázókat adott át Iránnak Oroszország, hamarosan további fegyverek, légvédelmi rendszerek érkeznek – adta hírül az Iran International.

Oroszország mozgolódik: MiG-29-esek érkeztek a világ egyik legfeszültebb térségébe
Háborús fordulat Donald Trumptól - Az EU szerint nem eszik olyan forrón a kását

Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője figyelmeztetett, hogy nem kizárólag Európa felelőssége segíteni Ukrajnának a háború lezárásában, különösen Donald Trump azon ígéretének fényében, hogy véget vet a harcoknak - számolt be a Politico.

Háborús fordulat Donald Trumptól - Az EU szerint nem eszik olyan forrón a kását
Súlyos vasúti szerencsétlenség Oroszországban

Egy üzemanyagszállító vonat kisiklott Szmolenszkben, a szerelvény felgyulladt és jelenleg is ég.

Valószínűleg baleset történt, nem működtek a vasúti biztosítóberendezések és a vonat egy teherautóval ütközött.

A biztosítóberendezés hibáját persze okozhatta akár szabotázs is.

(RIA nyomán)

Ukrán jelentés

Megjött az ukrán katonai vezérkar reggeli jelentése is: 200 harctéri összecsapás volt az orosz és ukrán haderő közt, a harcok epicentruma továbbra is a Pokrovszk-szektor.

(UP)

Váratlan húzás Donald Trumptól - Az oroszok azt mondják, átlátnak a szitán

Donald Trump amerikai elnök Oroszországgal szembeni kemény retorikája csak tárgyalási technika, politikai taktika – jelentette ki Marja Zaharova orosz külügyi szóvivő a TASZSZ szerint.

Váratlan húzás Donald Trumptól - Az oroszok azt mondják, átlátnak a szitán
Felrobbant egy finomító Krasznodárban

Ukrán drónok támadták meg az Afipszkij olajfinomítót Oroszország Krasznodár megyéjében, a létesítmény területén lángok csaptak fel.

(UP)

Ukrán jelentés

154 drónt indítottak Ukrajna ellen az orosz támadók, ebből 128-at tudtak lelőni az ukrán védők - olvasható az ukrán légierő reggeli jelentésében.

26 orosz drón talált célba, ennek kb. fele volt robbanófejjel felszerelt Sahed.

(UP)

Rutte kemény üzenetet küldött Putyinnak: a NATO tudni fogja, mikor kell tüzet nyitni az oroszokra

A NATO le fogja lőni Oroszország légtérsértő repülőgépeit, ha veszélyeztetik a szövetség infrastruktúráját és a lakosság életét – fejtette ki Mark Rutte NATO-főtitkár a Newsmax műsorán.

Rutte kemény üzenetet küldött Putyinnak: a NATO tudni fogja, mikor kell tüzet nyitni az oroszokra
Odaszúrt Putyinnak Donald Trump: mi ezt a háborút egy hét alatt megnyertük volna

Ismét Oroszország harctéri teljesítményét és gazdaságát kritizálta Donald Trump amerikai elnök néhány órája: a Fehér Házban arról beszélt a sajtónak, hogy szerinte az orosz gazdaság tönkrement a háborúban, a hadsereg pedig gyengén teljesít a fronton.

Odaszúrt Putyinnak Donald Trump: mi ezt a háborút egy hét alatt megnyertük volna
Reagált Moszkva: nincs semmilyen titkos NATO-ultimátum, teljes kitaláció a tárgyalás

Teljes kitalációnak nevezte Oroszország külügyi szóvivője, Marja Zaharova a Bloomberg tegnapi sztoriját, melyben azt írták, hogy egy diszkrét diplomáciai találkozón figyelmeztette Moszkvát három európai NATO-tagállam arra, hogy a legközelebbi légtérsértéskor tüzet fognak nyitni.

Reagált Moszkva: nincs semmilyen titkos NATO-ultimátum, teljes kitaláció a tárgyalás
Megtámadták Oroszországot: riasztották a védelmi erőket

Jelentést adott ki az orosz TASZSZ, melyben az olvasható, hogy az ukrajnai határ menti Rosztov megyében légvédelmi riasztás volt, mivel az ukrán haderő támadást indított Oroszország területe ellen.

Megtámadták Oroszországot: riasztották a védelmi erőket
Orosz gépek lelövésére készül a NATO, Lavrov szerint háborúban állunk - Híreink az orosz-ukrán frontvonalról pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki eseményeivel.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Gigaüzletre készül Moszkva, Zelenszkij elárulta, mikor hagyja el az ukrán elnöki széket – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Yevhen Titov/Global Images Ukraine via Getty Images

Össztűz alá került Magyarország az orosz energia miatt – kritikus évek jönnek

Egyre nehezebb helyzetben van a magyar kormány: az unió után most már az amerikai vezetés is nyomás alá helyezte Magyarországot az orosz energia ügyében. Úgy néz ki, hogy hazánk olyan kényszerhelyzetbe kerülhet a következő 2-3 évben, amiben már nem saját maga fogja eldönteni, hogy milyen energiaforrásokra építi az ellátását. Ezért most megnéztük, hogy a llevlás okozhat-e ellátásbiztonsági problémát valamint azt is, hogy ez milyen hatással lenne az árakra.

Össztűz alá került Magyarország az orosz energia miatt – kritikus évek jönnek

Globál
Bejelentette Moszkva: stratégiai győzelmet arattak az északi fronton
Pénzcentrum
Kínát és az oroszokat is satuba fogná Donald Trump: újabb válságot szabadít a világra az USA elnöke?
