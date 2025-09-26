  • Megjelenítés
Megszólalt a Kreml az orosz repülőgépek lelövéséről: veszélyes következményei lesznek!
Globál

Megszólalt a Kreml az orosz repülőgépek lelövéséről: veszélyes következményei lesznek!

Portfolio
A Kreml pénteken élesen bírálta az európai diplomaták azon kijelentéseit, miszerint a NATO kész lelőni az európai légtérbe behatoló orosz katonai repülőgépeket – írja a Reuters.

Az orosz repülőgépek lelövéséről szóló kijelentések legalábbis meggondolatlanok, felelőtlenek, és természetesen veszélyes következményekkel járhatnak

– jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egy orosz állami televíziónak adott nyilatkozatában pénteken.

A Bloomberg korábban arról számolt be, hogy

európai diplomaták figyelmeztették Moszkvát: a NATO teljes erővel kész válaszolni a légtérsértésekre, akár orosz repülőgépek lelövésével is.

Peszkov ismételten tagadta, hogy orosz vadászgépek a múlt héten megsértették volna Észtország légterét.

Hallottuk a vádakat, miszerint repülőgépeink megsértették az észt légteret. Azonban semmiféle bizonyítékot, pláne meggyőző bizonyítékot nem mutattak be

– hangsúlyozta, megjegyezve, hogy ez a határok közelében kialakult feszültség újabb jelentős eszkalációját jelenti.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

