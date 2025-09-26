Megtámadták Oroszországot: riasztották a védelmi erőket

Jelentést adott ki az orosz TASZSZ, melyben az olvasható, hogy az ukrajnai határ menti Rosztov megyében légvédelmi riasztás volt, mivel az ukrán haderő támadást indított Oroszország területe ellen.

Az orosz légvédelmi erők drónokat lőttek le Rosztov-na-Donu, Taganrog és Azovszkij térségében is. Egy parkoló, benne polgári járművekkel és egy üzlethelyiség is károkat szenvedett, mivel nem minden UAV-t sikerült elfogni.

Azt nem tudni még, az ukrán haderő pontosan mennyi drónt használt, az orosz védelemi minisztérium jelentése erről 1-2 órán belül várható.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadják egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal. Ukrajna elsősorban orosz katonai objektumokat és energetikai létesítményeket támad – vélhetően most is ez volt a cél.

Áldozatokról, illetve az okozott kár mértékéről nincs hír.

Frissítés: megjött a védelmi minisztériumi jelentés, összesen 55 ukrán drón lelövését jelentették, Rosztov mellett a Krímet, Krasznodárt, Kurszk, Belgorod, Voronyezs és Tambov régiót támadta Ukrajna. A Krím kivételével ezek Oroszország nemzetközileg elismert határain belül fekvő területek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images