  • Megjelenítés
Megtámadták Oroszországot: riasztották a védelmi erőket
Globál

Megtámadták Oroszországot: riasztották a védelmi erőket

Portfolio
Jelentést adott ki az orosz TASZSZ, melyben az olvasható, hogy az ukrajnai határ menti Rosztov megyében légvédelmi riasztás volt, mivel az ukrán haderő támadást indított Oroszország területe ellen.

Az orosz légvédelmi erők drónokat lőttek le Rosztov-na-Donu, Taganrog és Azovszkij térségében is. Egy parkoló, benne polgári járművekkel és egy üzlethelyiség is károkat szenvedett, mivel nem minden UAV-t sikerült elfogni.

Azt nem tudni még, az ukrán haderő pontosan mennyi drónt használt, az orosz védelemi minisztérium jelentése erről 1-2 órán belül várható.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadják egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal. Ukrajna elsősorban orosz katonai objektumokat és energetikai létesítményeket támad – vélhetően most is ez volt a cél.

Áldozatokról, illetve az okozott kár mértékéről nincs hír.

Frissítés: megjött a védelmi minisztériumi jelentés, összesen 55 ukrán drón lelövését jelentették, Rosztov mellett a Krímet, Krasznodárt, Kurszk, Belgorod, Voronyezs és Tambov régiót támadta Ukrajna. A Krím kivételével ezek Oroszország nemzetközileg elismert határain belül fekvő területek.

Kapcsolódó cikkünk

Orosz gépek lelövésére készül a NATO, Lavrov szerint háborúban állunk - Híreink az orosz-ukrán frontvonalról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Portfolio Private Health Forum 2025

2025. szeptember 30.

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Orosz Szu–24M vadászbombázó
Globál
Reagált Moszkva: nincs semmilyen titkos NATO-ultimátum, teljes kitaláció a tárgyalás
Pénzcentrum
Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility