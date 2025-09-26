Moszkva mindent bevet: példátlan hibrid támadás zajlik Ukrajna szomszédja ellen

Doina Nistor miniszterelnök-helyettes és digitalizációért felelős miniszter szerint orosz kibertámadás érte a moldovai választási bizottság rendszerét. A problémát azonban azóta már orvosolták.

Brüsszeli látogatásán a politikus azt mondta, a támadás egy nagyszabású hibrid kampány része, amelyet Moszkva már hónapok óta tervez, célja pedig Moldova destabilizálása.

Az egyik legfrissebb támadás során hackerek wi-fi routereket vettek célba, hogy megpróbálják túlterhelni a moldovai központi választási bizottság szervereit – közölte szerdán Viorel Cernăuțeanu, az ország rendőrfőnöke.

Stanislav Secrieru, a nyugatos elnök, Maia Sandu nemzetbiztonsági tanácsadója szerint

az orosz beavatkozás mértéke ma messze meghaladja azt, amit 2024-ben láttunk. […] Oroszország minden eszközt megmozgat, hogy megbuktassa ezt a választást.

Tavaly ősszel elnökválasztást és EU-s csatlakozási népszavazást tartottak Moldovában, és felmerült, hogy Moszkva százezres mértékben vásárolhatott szavazatokat. Az EU-párti voksok végül csak nagyon szűk többséggel, a moldovai diaszpóra támogatásával győztek.

A mostani parlamenti választáson a Sandu mögött álló nyugatos Cselekvés és Szolidaritás Pártja (PAS), illetve a Moszkva támogatását élvező kommunista-szocialista szövetség, a Hazafias Blokk csap össze.

A tét az, hogy a posztszovjet ország halad-e tovább az EU-s csatlakozás útján, vagy Oroszország felé fordul.

Címlapkép: Az oroszbarát Hazafias Blokk kampányrendezvénye augusztus 29-én. Forrás: MTI/EPA/Dumitru Doru