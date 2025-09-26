Odaszúrt Putyinnak Donald Trump: mi ezt a háborút egy hét alatt megnyertük volna

Ismét Oroszország harctéri teljesítményét és gazdaságát kritizálta Donald Trump amerikai elnök néhány órája: a Fehér Házban arról beszélt a sajtónak, hogy szerinte az orosz gazdaság tönkrement a háborúban, a hadsereg pedig gyengén teljesít a fronton.

Nagyon elégedetlen vagyok azzal, amit Oroszország és Putyin elnök csinál. Nekem ez nagyon nem tetszik. Embereket öl teljesen ok nélkül. Ráadásul ebben is gyengén teljesít, főleg annak fényében, milyen sok mindent kockáztattak ezért. A gazdaságuk pokolra tart”

– fogalmazott Trump elnök.

Azt mondta: Oroszország már negyedik éve harcol Ukrajnában és nemhogy nem haladnak gyorsan, de

még területeket is vesztenek.

Szétbombáznak mindent, közben alig foglalnak el területet. Sőt, még vesztenek is területet. Szerintem ez Oroszország hírnevének nagyon rossz”

– mondta Trump.

Arra is kitért, hogy szerinte az

USA egy hét alatt megnyert volna egy ilyen háborút.

Nézzék, milyen keveset foglaltak el. Előző hónapban nagyon keveset foglaltak el. Közben önök is írnak a sok bombázásról, a drónokról, amelyek ott vannak mindenhol. Egyes területeken, mint Kijevben, több mint 900 drón egy éjjel alatt. Közben alig foglaltak el valamit. Nagyon csalódott vagyok Putyin elnökben”

– fogalmazott Trump.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain via Wikimedia Commons